Serale Amici ammessi, maglie verdi clamorose: chi ha preso maglia nonostante tutto

Concorrenti Serale Amici 19, ammessi altri tre alla fase finale

Tra i concorrenti del Serale di Amici 19 ci saranno anche loro: Giulia Molino, Valentin Alexandru e Nicolai Gorodiski. Si tratta di nomi che non erano sicurissimi per tanti motivi e che siamo sicuri faranno discutere; facciamo riferimento agli ultimi due, in realtà, e non alla prima perché nessuno finora – vogliamo sperarlo almeno – aveva mai messo in discussione il talento di Giulia. Cos’è successo esattamente? Perché un danzatore così poco apprezzato dalla commissione interna come Valentin e un allievo entrato da pochissimo tempo sono riusciti ad arrivare al Serale? Le anticipazioni vengono direttamente dal Vicolo delle News che finora si è rivelato sempre una fonte affidabile.

Valentin Alexandru al Serale di Amici: la commissione vota all’unanimità

I voti più alti della scorsa settimana sono stati quelli di Valentin e Federico Pietrucci. Il primo si è così potuto presentare dinanzi alla commissione dei tre esperti esterni che lo hanno premiato a pieni voti nonostante le aspettative; non sappiamo se sia stato valutato soltanto da professionisti di latino-americano ma è certo che se fosse dipeso dagli insegnanti Valentin avrebbe avuto vita difficile prima del Serale: sappiamo tutti ad esempio che Alessandra Celentano si sarebbe opposta e che forse neanche Veronica Peparini avrebbe votato a favore. Per quanto riguarda Federico, pur essendo stato sempre tra i più bravi dell’edizione non è riuscito a convincere la giuria esterna che lo ha bloccato al primo step.

Nicolai Gorodiski già al Serale: polemica sul ballerino entrato di recente

Nicolai si è presentato davanti alla giuria esterna soltanto dopo che la sua squadra, quella di Giulia, ha vinto la sfida, e lo stesso vale per la Molino che ha ovviamente conquistato tutti. Non era certissimo che il ballerino sarebbe entrato perché era arrivato da pochissimo tempo – e tra l’altro non sta facendo neanche una bella figura in questa settimana – ma il talento è stato subito evidente, ed è per questo che la commissione non avrebbe potuto bocciarlo. Vi lasciamo ai nostri pronostici sui prossimi ammessi al Serale ricordandovi che mancano solo sei maglie: