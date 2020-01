Amici Javier in crisi con Elena: “Mi sento troppo male”, polemica Valentin-Veronica

Javier Rojas, ad Amici 19 il ballerino è in crisi: Elena D’Amario lo consola

Javier Rojas continua ad essere uno dei concorrenti più chiacchierati di Amici 19 perché nonostante il perdono dei professori non riesce a lasciarsi andare e a mettere una pietra sopra a ciò che ha fatto. Effettivamente le parole usate nei confronti del talent show di Canale 5 sono state forti, e senz’altro difficili da digerire anche per Alessandra Celentano che da sempre lo sostiene, ma forse è il caso che il ballerino si lasci tutto alle spalle. La sua mancata eliminazione fa ancora discutere nel Web, e probabilmente per questo il ragazzo si sente sotto pressione: cosa che è emersa con evidenza oggi a lezione, quando a intervenire è stata nuovamente Elena D’Amario dopo avergli sentito dire che “si sente troppo male”; il consiglio della ballerina, che si sta mostrando molto comprensiva nei suoi confronti, è stato quello di pensare a ballare.

Amici di Maria De Filippi, Valentin Alexandru e Veronica Peparini: ancora polemiche

Aria di tempesta invece tra Veronica Peparini e Valentin Alexandru: in questo caso infatti il ballerino non ha voluto portare a termine una coreografia della maestra perché non riusciva a capire come fare bene i passi. Veronica gli ha fatto notare che ha apprezzato il suo impegno ma che forse avrebbe potuto finire il pezzo senza sedersi; Valentin in realtà non ci è sembrato polemico ma soltanto in difficoltà: è evidente che rispetto agli altri abbia bisogno di molto più tempo per imparare certi passi. Non tutti sono versatili come Umberto Gaudino, no? Così come con Javier anche in questo caso c’è chi appoggia Valentin, e chi invece non sopporta questo suo modo di fare che tra l’altro lo ha messo a rischio già parecchie volte. Potete dare un’occhiata al video che abbiamo condiviso qui sotto per farvi un’idea di ciò che è successo dopo la messa in onda:

Amici 19 Serale: le ultime news sulla fase finale del talent show

La corsa al Serale intanto sta per iniziare e i due ballerini ci sembrano destinati a ottenere la tanto ambita maglia verde, visto che sono entrambi bravi. Quest’anno in realtà sono in parecchi ad avere un loro perché all’interno del talent show, tant’è che, almeno finora, le sostituzioni sono state poche. E speriamo non ne avvenga nessuna nelle prossime puntate, visto che è sempre un dispiace vedere qualcuno andarsene. Valentin e Javier al momento hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori, e forse la produzione non sta dando loro così tanto spazio senza motivo: cosa succederà nella prossima diretta? Dobbiamo prepararci?