Amici 19, perché Valentin ha lasciato la scuola: Maria De Filippi difende la produzione

Valentin Alexandru ancora protagonista di Amici 19

Valentin Alexandru è senz’altro uno dei protagonisti di Amici 19 perché nel bene e nel male è riuscito a imporsi rispetto a molti altri concorrenti. Il più delle volte sbaglia i modi e fa dei ragionamenti inaccettabili per una scuola ma almeno è nel talent show di Canale 5 con un obiettivo preciso: far conoscere la propria danza e difenderla a spada tratta. Oggi ha rischiato grosso e se non fosse stato per i compagni, che lo hanno salvato da una seconda sfida, avrebbe dovuto scontrarsi ballando non solo latino-americano ma anche una coreografia di danza contemporanea, quindi non il suo stile. Il che non è esattamente il massimo per un allievo che sembra poco predisposto verso le altre discipline.

Amici 19, Valentin spiega le sue ragioni: il motivo dei vari rifiuti

La ragione della prima sfida di Valentin sta nel fatto che si era rifiutato di fare l’esame scritto dicembrino e aveva comunicato di preferire questo scontro: “Nel mio caso – ha spiegato a Maria De Filippi – preferisco ripassare tutte le coreografie, invece di studiare certe cose che nella vita non mi servono. Però – ha poi precisato, forse temendo una dura reazione da parte dei professori e del Web – è importante studiare”. Ecco, proprio questo messaggio è sbagliato per tante ragioni: un po’ di teoria non fa male a un ballerino, che comunque per avere una visione più ampia delle cose ha bisogno di conoscere il passato e il presente della disciplina che rappresenta, e non si è mai visto che in una scuola qualcuno si rifiuti di studiare, fare esami ecc. Diciamo che urge un regolamento più severo. Ma questo è evidente da un bel po’ di edizioni ormai.

News Amici 19, Alessandra Celentano propone doppia sfida: “Mancanza di rispetto nei confronti dei tuoi compagni”

A metterci il carico da novanta è stata a un certo punto Alessandra Celentano che ha fatto mandare in onda una serie di video in cui Valentin viola ripetutamente il regolamento – ad esempio non risponde alla produzione – oppure litiga coi compagni: “Credo che l’atteggiamento di Valentin – queste le parole dell’insegnante di Amici – sia intollerabile. D’altronde – ha spiegato in riferimento a un giorno in cui è andato via prima – in questa situazione dove tutti i ragazzi sono rimasti lui se n’è andato. Tu sei abituato un po’ a fare quello che ti pare, non studi, arrivi sempre in ritardo… Spesso e volentieri non fai lezioni di classico perché hai mal di schiena. Ho deciso di dare un provvedimento disciplinare a Valentin che è quello di fare un’altra sfida. Siccome questa è una mancanza di rispetto soprattutto nei confronti dei tuoi compagni io voglio che siano loro a scegliere”. La scelta della maggioranza è stata sorprendentemente a favore del ballerino: i ragazzi infatti non l’hanno voluto mettere a rischio.

Valentin avvertito anche da Maria: “Ti chiamavano per questo”

Valentin avrebbe voluto fare comunque una nuova sfida ma non ha potuto, e il suo atteggiamento da spavaldo ha infastidito notevolmente Alessandra che sembra non volersi arrendere; d’altra parte l’abbiamo vista tutti già alle prese l’anno scorso con Mowgli e sappiamo che il breaker ce l’ha fatta solo grazie a una commissione esterna. Il rischio che la situazione si ripeta anche con Valentin è altissimo, sebbene l’abbandono prima del tempo della scuola quel giorno – che è poi stato il gesto che la Celentano ha contestato più di tutti – dipendeva dal fatto che avrebbe perso il treno e non sarebbe potuto volare in Romania. Quando Valentin ha nominato la produzione, rea a suo avviso di non averlo avvisato, Maria De Filippi si è leggermente risentita sebbene sia palese che gli stia simpatico: “Il fatto che tu non rispondi – dal video si vede che il ballerino ha lasciato squillare il telefono a vuoto – non consente neanche di potertelo dire [di poter lasciare la scuola, ndr]. Ti chiamavano molto probabilmente per questo”.

Valentin ammesso al Serale? Una corsa irta di ostacoli

Il ballerino si è poi esibito davanti alla commissione dei dodici esperti e anche in quest’occasione ha fatto sorridere Maria che ha notato come Valentin avesse deciso di esibirsi da solo senza i professionisti: “Valentin – ha esclamato divertita la conduttrice –, se vai al Serale devi vincere, sennò sei una pippa! Non ti conviene neanche concorrere!”. Scene di ordinaria amministrazione ad Amici dunque. Con ordinario nervosismo da parte della Celentano – lo immaginiamo almeno – che giustamente non può tollerare atteggiamenti del genere. Dite che tutto questo farà bene o nuocerà alla corsa al Serale di Valentin? Vedremo.