Anticipazioni Amici, altri due ammessi al Serale: sfida a squadre con sorpresa

Amici anticipazioni, altri due concorrenti ammessi al Serale: sono Gaia Gozzi e Javier Rojas

Anticipazioni ghiottissime quelle su Amici 19 perché vedono entrare al Serale altri due concorrenti: parliamo di Gaia Gozzi e di Javier Rojas che – diciamocelo – erano tutt’altro che a rischio, visto che durante tutto l’anno hanno avuto pochissimi problemi con la commissione. Se ricordate bene Gaia era stata più volte rimproverata da Rudy Zerbi che pretendeva di più in termini di interpretazione, e lui, pur non avendo mai avuto problemi in quanto a esibizioni, ha fatto molto discutere per le offese durissime alla scuola e allo staff. Entrambi si sono presentati davanti alla commissione esterna dopo la sfida a squadre ed entrambi sono stati promossi a pieni voti.

Anticipazioni Amici, com’è andata la sfida a squadre: sorpresa per Gaia che batte Giulia Molino

La puntata si è aperta con un’esibizione di Mahmood, a cui ha fatto prima seguito una polemica di Devil Angelo con la squadra e con i professori, e poi la già citata sfida a squadre; vediamo subito i risultati di ogni prova, secondo come li ha riportati il Vicolo delle News:

Gaia VS Giulia, ha vinto Gaia; Javier VS Federico, ha vinto Federico; Matteo VS Karina, ha vinto Matteo; Martina VS Francesco, ha vinto Martina.

La vittoria inaspettata della squadra di Gaia ha permesso a lei e a Javier di presentarsi dinanzi alla commissione che – come vi abbiamo anticipato – ha decretato l’ammissibilità di entrambi alla fase finale della trasmissione. Speriamo che al Serale Gaia riesca a dare il massimo presentando anche qualche altro pezzo-bomba, e che Javier non si lasci andare a qualche altro sfogo dei suoi perché in quel caso sì che sarebbe ingiustificabile il suo comportamento. Certo, dopo quanto detto da Nicolai Gorodiskii quelle di Javier sembrano essere ormai preghiere…

Serale Amici, chi potrebbe arrivare alla fase finale: mancano quattro maglie

Terminiamo con i nostri soliti pronostici sui possibili ammessi al Serale di quest’anno ricordandovi che mancano ancora quattro maglie da assegnare:

Federico: ammesso; Francesco: a rischio; Jacopo: ammesso; Martina: a rischio; Stefano: a rischio; Talisa: ammessa; Francesca: a rischio; Karina: a rischio; Matteo: a rischio.

Avete anche voi le nostre stesse impressioni oppure pensate che accederanno altri concorrenti al Serale di Amici? Con quattro maglie è difficile fare ipotesi ma, visto il percorso degli allievi e il loro talento, forse dovreste essere arrivati alle nostre stesse conclusioni…