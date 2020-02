Eliminati Amici 19: lascia tra le polemiche Devil Angelo, i professori bocciano tutti

Amici 19 eliminati, Devil Angelo lascia la scuola tra le polemiche

Il Vicolo delle News ha pubblicato di recente le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 19 che dovrebbe andare in onda sabato e non durante la settimana. Grandi colpi di scena sia positivi sia negativi perché da una parte sono state due le magliette verdi assegnate, dall’altra uno storico protagonista di quest’edizione ha dovuto abbandonare la scuola: stiamo parlando di Devil Angelo, eliminato dopo l’esame di sbarramento. La puntata non era già partita bene per il cantante: Devil Angelo infatti aveva protestato perché non era stato schierato nonostante col suo inedito si sentisse sicuro di vincere; Rudy Zerbi gli ha proposto allora di fare l’esame di accesso al Serale davanti ai tre giudici ma lui ha rifiutato e si è passati subito alla sfida a squadre: sfida dopo la quale le cose sono precipitate.

Eliminati Amici: Devil Angelo bocciato all’esame di sbarramento

Avendo perso la squadra di Giulia Molino infatti Devil Angelo ha dovuto affrontare l’esame di sbarramento dinanzi alla commissione ed è risultato insufficiente: se avesse accettato la proposta di Rudy avrebbe almeno avuto l’opportunità di presentarsi davanti ai giudici esterni per tentare di arrivare alla fase finale della trasmissione. Non possiamo che dispiacerci dell’esito, visto che Devil Angelo ha fatto parte dei concorrenti di Amici sin dall’inizio, e il suo talento avrebbe potuto dare soddisfazioni al Serale (dove dieci posti sembrano pochi per i ragazzi di quest’anno).

Gli esami per il Serale di tutti gli altri allievi di Amici

Il Vicolo delle News riporta anche che tutti gli allievi che non hanno ancora avuto la maglia hanno potuto giocarsi la possibilità di accedere al Serale sostenendo un esame dinanzi ai professori; nessuno però è riuscito a superarlo, visto che gli insegnanti non hanno votato all’unanimità. Maria De Filippi e la produzione insomma hanno fatto benissimo ad affidare la decisione a una commissione esterna perché fosse stato per i professori saremmo arrivati alla prossima edizione con un nulla di fatto.