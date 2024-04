Amici-Gaia voto 1, Pupa e Secchione 2, disastri in Rai: pagellone tv

Amici di Maria De Filippi, giunto alla fase serale, si è ritrovato alle prese con l’infortunio di un’allieva ancora in gara, la ballerina Gaia (dovrà restare ferma per circa tre settimane). Si è deciso di sostituirla con un’altra danzatrice. Se quest’ultima non si farà eliminare, Gaia tornerà in gioco come se nulla fosse successo, andando a gareggiare per vincere. Una decisione incomprensibile. E infatti gli altri alunni della scuola hanno mugugnato non poco. Voto sulla scelta 1!

Mediaset non molla e ritenta di riproporre La Pupa e il Secchione. La prima puntata ha raccolto un misero 5.9% di share. Il format, passato nelle mani di Enrico Papi dopo l’esperimento ‘d’ursiano’, non ha più nulla da dire. Dinamiche trite e ritrite di una tv che ha fatto il suo tempo e di cui ormai il pubblico non ne vuole più sapere. Trash decadente, voto 2!

Pare che Amadeus firmerà a breve con Discovery, approdando su Nove e andando a fare compagnia a Fabio Fazio. Tutto ormai sarebbe deciso, mancherebbe solo la comunicazione ufficiale. La Rai, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, perderà un altro pezzo da novanta perché incapace di ‘coccolare’ i suoi volti di punta. Allo sbando, voto 3!

Altro tentativo di dare lustro al varietà e altro flop per Rai Uno. Forte e Chiara di Chiara Francini, al debutto, ha deluso. Ritmo blando e gag poco riuscite hanno innescato più di uno sbadiglio nei telespettatori. La domanda è: un simile genere ha ancora qualcosa da dare alla tv generalista? Pare proprio di no. Voto 4!

Altra novità della settimana televisiva è stato l’esordio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nulla di nuovo sotto al sole, solite dinamiche. Una menzione speciale va però a Vladimir Luxuria, per la prima volta nel ruolo di conduttrice di un programma importante e in prime time. Se l’è cavata bene, voto 7!

L’attesa intervista di Fedez a Belve è finalmente andata in onda. Francesca Fagnani ottima, il rapper non si è risparmiato. Il risultato è stato un faccia a faccia televisivo di pregevole fattura. La giornalista è stata puntuale e persuasiva al punto giusto, voto 8!