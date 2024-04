Fedez-Fagnani: Parpiglia svela il lato oscuro dell’intervista a Belve

Continua a tenere banco l’intervista rilasciata da Fedez a Belve. Un paio di passaggi sono finiti sotto la lente di ingrandimento per l’operato di Francesca Fagnani. A quali stralci ci si sta riferendo? A quello in cui la giornalista ha fatto di tutto per non far uscire il nome della presunta amante del rapper (nonostante questo volesse svelare chi fosse) e a quello in cui si è parlato, senza mai menzionarlo, del manager di Chiara Ferragni, vale a dire Fabio Maria Damato. Gabriele Parpiglia, giornalista, autore tv ed esperto di retroscena del piccolo schermo, su RTL ha dato una lettura assai particolare e curiosa dei due sopracitati passaggi del faccia a faccia, oltre a rimarcare che nel corso dell’intervista non è stata citata Selvaggia Lucarelli, cioè colei che per prima, a livello giornalistico, ha scoperchiato il “Balocco gate”.

Lucarelli, Paola Di Benedetto e Fabio Maria Damato: perché non sono stati citati

“Non è stata citata Selvaggia Lucarelli non perché, come è stato scritto, ci sia stata una richiesta di Fedez a Belve, Ve lo assicuro, io sento Fedez. Non ha avuto alcun contatto con la redazione e non ha fatto questa richiesta. Quindi perché non è stata citata Selvaggia? Perché ha rifiutato Belve e non è mai andata ospite”. Questo è ciò che ha sostenuto Parpiglia che dopodiché è passato sugli argomenti della presunta amante e di Fabio Maria Damato.

Un paio di coordinate: la “terza ragazza” che è stata accostata a Fedez è Paola Di Benedetto. Sia quest’ultima, sia il rapper, in tempi non sospetti, hanno smentito categoricamente di aver avuto una love story clandestina. Il cantante a Belve ha ribadito che non c’è stato alcunché, senza però fare il nome della Di Benedetto, anche perché la Fagnani ha lasciato intendere chiaramente di non avere piacere che venisse citata. Stessa dinamica con Fabio Maria Damato. Fedez, con l’ex braccio destro della moglie, ha il dente avvelenato (il fatto è ormai di dominio pubblico). Detto ciò, Fagnani ha preferito parlare di manager in generale senza fare emergere il nome (si è addirittura scoperto che la giornalista e Damato si conoscono e si scambiano cuoricini sui social).

Alla luce di tutto ciò, Parpiglia ha raccontato che “Fagnani è diventata amica di Damato e della Ferragni a Sanremo. E Quando Fedez tenta di fare il nome della ragazza che avrebbe messo in crisi tutto quanto (Paola Di Benedetto, ndr), la Fagnani va in protezione. Perché se usciva il nome della ragazza chi veniva colpito? Chiara, che ne avrebbe sofferto. E se usciva il nome di Damato che veniva colpito? Sempre Ferragni”. Dunque? “Qual è l’obbiettivo della Fagnani di questa intervista morbida a Fedez? Portarsi Chiara in trasmissione”, ha concluso Parpiglia. Secondo il giornalista la collega avrebbe provato ad arginare determinati contenuti per tentare l’assalto a una futura ospitata della Ferragni.