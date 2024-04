Fagnani, cuoricini per il manager di Ferragni Damato: scoppia il caso

Che rapporti ci sono tra Francesca Fagnani e Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni? La domanda sorge spontanea dopo l’intervista rilasciata da Fedez a Belve e dopo che c’è stata la scoperta di teneri gesti social scambiati tra la conduttrice Rai e Damato. Ma si proceda con ordine. Durante l’intervista a Belve, il rapper ha sostenuto che per quel che riguarda il ‘Balocco gate’ sua moglie non avrebbe dovuto assumersi l’intera responsabilità del pasticcio. A questo punto la padrona di casa Fagnani ha chiesto se si riferisse ai “suoi manager”. Fedez ha immediatamente specificato che Chiara non ha tanti manager, ma “solo uno”.

La giornalista ha poi cambiato argomento evitando di far trapelare il nome di Damato. Probabilmente, se avesse insistito di più, Fedez lo avrebbe pure fatto visto che è ormai risaputo che con il manager non scorra buon sangue. A poche ore di distanza dalla messa in onda dell’intervista, spulciando il profilo Instagram dell’ex braccio destro dell’influencer cremonese, cosa è emerso? Una cosa molto curiosa.

Nell’estate 2023, Fagnani ad alcuni post del manager piazzava cuoricini rossi, rilasciando commenti amichevoli come un confidenziale “ah bello”. Di risposta Damato chiosava: “Tu bella e brava”. Insomma, pare che i due si conoscano, non si sa se approfonditamente o meno. Però, solitamente, tra estranei e persone per cui non si prova particolare simpatia non avviene uno scambio di cuoricini e di paroline zuccherose.

Quindi è lecito porsi delle domande e avere dei sospetti. Naturalmente il primo quesito è: che rapporto hanno o hanno avuto Damato e Fagnani? Amichevole? Professionale di qualche tipo? Di semplice conoscenza? Altra domanda: la giornalista, quando inizialmente ha chiesto a Fedez dei “manager” della moglie parlando in generale e al plurale, lo ha fatto con l’intenzione di tentare di salvaguardare Damato oppure in maniera ingenua perché non sapeva che la Ferragni aveva soltanto un manager? E ancora: se non conoscesse Damato, avrebbe fatto ulteriori domande al rapper sulla vicenda delle responsabilità dello scandalo del pandoro Balocco? Non resta che attendere gli eventuali chiarimenti della della diretta interessata.