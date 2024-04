Ascolti tv 10/4/2024: tutti i dati, top e flop

Nella serata di mercoledì 11 aprile ad aggiudicarsi il primo posto sul podio per gli ascolti è stato Vanina. Canale 5 ha difatti ottenuto il 16.5% di share, battendo così Rai 1 con Forte e Chiara che non ha convinto del tutto il pubblico e ha totalizzato il 13.9% di share. Sotto le aspettative La Pupa e Il Secchione su Italia 1 che deve accontentarsi del 5.9% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 11 aprile 2024:

Rai 1: Forte e Chiara ha conquistato 2.176.000 spettatori (13.9% di share)

Rai 2: Delitti in Paradiso ha radunato 962.000 spettatori pari (5.4% di share)

Rai 3: Chi L’ha Visto? ha segnato 1.872.000 spettatori (11.1% di share)

Rete 4: Fuori Dal Coro totalizza un a.m. di 811.000 spettatori (5.7% di share)

Canale 5: Vanina – Un vicequestore a Catania ha conquistato 2.781.000 spettatori (16.5% di share)

Italia 1: La Pupa e Il Secchione ha ottenuto 957.000 spettatori (5.9% di share)

La 7: Una Giornata Particolare in replica ha segnato 787.000 spettatori (4.5% di share)

Tv8: GialappaShow ha divertito x spettatori (4.2% di share)

Nove: I Magnifici Sette ha siglato 248.000 spettatori (1.5% di share)

Non un’ottima partenza quindi per Chiara Francini ed il suo Forte e Chiara, che è stata battuta dalle avventure del vicequestore Vanina andate in onda su Canale 5.

Ascolti tv mercoledì 11 aprile: preserale e access prime time

Rai 1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.962.000 spettatori (23.84% di share) mentre L’Eredità ha coinvolto 4.236.000 spettatori (27.25% di share)

Rai 2: NCIS ha raccolto 422.000 spettatori (2.98% di share)

Rai 2: SWAT ha interessato 613.000 spettatori (3.38% di share)

Rai 3: Blob è stato seguito da 980.000 spettatori (5.26% di share)

Rai 3: Generazione Bellezza ha interessato 1.034.000 spettatori (5.21% di share)

Rete 4: Terra Amara ha appassionato 601.000 spettatori (3.28% di share)

Canale 5: Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.778.000 spettatori (15.3% di share) mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.892.000 spettatori (19.74% di share)

Italia 1: Studio Aperto Mag ha siglato 379.000 spettatori (2.88% di share)

Italia 1: C.S.I. – Scena del Crimine ha raccolto 505.000 spettatori (2.89% di share)

La7: Padre Brown ha radunato 148.000 spettatori (1.04% di share)

Ancora una volta L’Eredità si conferma il game show più visto del preserale. Rai 1 con Marco Liorni batte quindi Canale 5 con Avanti Un Altro di Paolo Bonolis con il 27.25% di share contro il 19.74%.

Rai 1: Affari Tuoi ha conquistato 5.681.000 spettatori (27% di share)

Rai 2: TG2 Post ha interessato 648.000 spettatori (3.1% di share)

Rai 3: Il Cavallo e la Torre è stato visto da 1.354.000 spettatori (6.6% di share)

Rai 3: Un Posto Al Sole ha appassionato 1.822.000 spettatori (8.7% di share)

Rete 4: Prima di Domani ha radunato 674.000 spettatori (3.3% di share)

Canale 5: Striscia la Notizia ha raccolto 3.268.000 spettatori (15.5% di share)

Italia 1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.268.000 spettatori (6.1% di share)

La7: Otto e Mezzo ha interessato 1.487.000 spettatori (7.1% di share)

Tv8: 100% Italia ha ottenuto 528.000 spettatori (2.5% di share)

Nove: Don’t Forget The Lyrics ha intrattenuto 554.000 spettatoti (2.7% di share)

Ancora una volta il famoso “gioco dei pacchi” di Affari Tuoi condotto da Amadeus si conferma la trasmissione più seguita dell’access prime time, battendo l’informazione di Striscia La Notizia su Canale 5.

Ascolti tv mercoledì 11 aprile: il pomeriggio

Rai 1: La Volta Buona ha collezionato 1.642.000 spettatori (13.59% di share) nella prima parte e 1.641.000 spettatori (16.1% di share) nella seconda parte

Rai 1: Il Paradiso delle Signore ha registrato 1.854.000 spettatori (20.99% di share)

Rai 1: La Vita in Diretta ha realizzato un ascolto di 1.655.000 spettatori (19.43% di share) nella presentazione e di 2.144.000 spettatori (22.21%)

Rai 2: Bella ma’ ha totalizzato 548.000 spettatori (6.07% di share)

Radio2: Happy Family è stato seguito da 260.000 spettatori (3.01% di share)

Canale 5: Beautiful ha raggiunto 2.608.000 spettatori (20.37% di share)

Canale 5: Endless Love ha incollato davanti al video 2.338.000 spettatori (19.42% di share)

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.657.000 spettatori (25.32% di share)

Canale 5: Amici ha fatto sintonizzare 1.669.000 spettatori (18.83% di share)

Canale 5: La Promessa ha segnato 1.571.000 spettatori (18.52% di share)

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.271.000 spettatori (14.93% di share) nella prima parte e a 1.241.000 spettatori (13.22% di share) nella seconda parte

Nel pomeriggio se la giocano quindi Rai 1 e Canale 5. Le trasmissioni condotte da Maria De Filippi come Uomini e Donne ed Amici si confermano una garanzia. Bene anche le serie come Il Paradiso delle Signore e La Promessa, con la prima che vince sulla seconda.

Ascolti tv mercoledì 11 aprile: il mattino

Rai 1: Unomattina ha intrattenuto 1.003.000 spettatori (19.25% di share) e nella prima parte di Storie Italiane ha raggiunto 996.000 spettatori (20.57% di share)

Rai 1: Storie Italiane seconda parte ha ottenuto 1.072.000 spettatori (21.88% di share)

Rai 1: È Sempre Mezzogiorno è arrivato a 1.718.000 spettatori (16.16% di share)

Rai 2: Viva Rai2! ha dato il buongiorno a 923.000 spettatori (17.26% di share)

Rai 2: Radio2 Social Club è stato visto da 354.000 spettatori (7.08% di share)

Rai 2: I Fatti Vostri ha radunato 542.000 spettatori (8.49% di share) nella prima parte e 954.000 spettatori (9.99% di share) nella seconda parte

Rai 3: Agorà ha intrattenuto 275.000 spettatori (5.24% di share)

Rai 3: Buongiorno Italia ha accolto 426.000 spettatori (10.16% di share)

Rai 3: Elisir ha ottenuto 429.000 spettatori (7.8% di share)

Rete 4: Tempesta d’Amore è stato seguito da 317.000 spettatori (6.55% di share)

Rete 4: Mattino 4 ha totalizzato 248.000 spettatori (4.27% di share)

Rete 4: La Signora in Giallo ha radunato 573.000 spettatori (4.87% di share)

Canale 5: Mattino Cinque News ha avuto 901.000 spettatori (17.85% di share) nella prima parte e 799.000 spettatori (16.56% di share) nella seconda parte

Canale 5: Forum ha raggiunto 1.358.000 spettatori (17.72% di share)

Italia 1: Kiss Me Licia ha ottenuto un ascolto di 181.000 spettatori (3.36% di share)

Italia 1: Chicago Fire ha siglato 130.000 spettatori (2.53% di share) nel primo episodio e 192.000 spettatori (3.97% di share) nel secondo episodio

Italia 1: Chicago PD è arrivato a 218.000 spettatori (4.25% di share) e x spettatori (x% di share) nell’episodio successivo

Se la giocano quindi Rai 1 e Canale 5, con la prima che la spunta sulla seconda.