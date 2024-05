Amici, chiunque vincerà il vincitore morale sarà uno solo: ecco chi

La finale di Amici di Maria De Filippi è attesissima. Domani, sabato 18 maggio, si saprà finalmente chi sarà il vincitore tra i cantanti Holden, Mida, Petit e Sarah ed i ballerini Dustin e Marisol. Anche se non è sicuro che ad alzare la coppia sia proprio lui, il vincitore morale di quest’edizione sarà soltanto uno. Stiamo parlando nello specifico di Mida. Scopriamo meglio insieme per quali motivi.

Ormai manca davvero pochissimo alla finale del talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Negli ultimi giorni i social si stanno divertendo a scommettere su chi sarà il vincitore. A riguardo si sono espressi anche numerosi volti storici del programma, tra ex allievi, ex professionisti ed ex professori. Secondo i bookmaker il favorito di quest’edizione è Petit, mentre per gli spettatori a vincere sarà Holden. Il vincitore morale, tuttavia, non è nessuno dei due. Ad aver già trionfato è stato difatti un altro cantante, ovvero Mida. Sebbene non si sia guadagnato troppo le simpatie dei compagni e degli spettatori, gli ascolti lo hanno decisamente premiato. I suoi inediti “Rossofuoco” e “Fight club” hanno difatti ottenuto grandi risultati in fatto di stream. Anche l’ultimo singolo “Que Pasa”, che anticipa l’EP “Il Sole Dentro” ha già convinto il pubblico.

Inoltre il ragazzo è riuscito a farsi notare da diversi artisti importanti, sia italiani che internazionali. In passato Aiello ha ripostato uno spezzone di una sua esibizione mentre eseguiva uno dei suoi brani, complimentandosi con lui. Anche un altro cantante lo ha notato, esprimendo il suo apprezzamento nei suoi confronti. Si tratta di Danny Ocean. L’artista ha ripostato sui social la sua versione del brano “Fuera Del Mercado”, spendendo per lui parole di grande stima. Nello specifico ha accompagnato il video con la didascalia “La migliore versione che io abbia mai ascoltato” (tradotto dallo spagnolo). Il cantante ha poi fatto il suo in bocca al lupo a Mida per la finale di sabato, scrivendo “Che onore… Grazie per aver scelto la mia canzone… Fatti valere nella finale! Tutta la mia energia è per te”.

Lorella Cuccarini, sua insegnante, ha immediatamente ricondiviso sui social le parole di Danny Ocean per sottolineare la bravura del suo allievo e non ha saputo contenere il suo entusiasmo nei confronti delle sue esibizioni. Possibile quindi che in finale possa esserci un colpo di scena e ad aggiudicarsi la vittoria sia proprio Mida? Tutto è da vedere, lo scopriremo guardando la puntata di domani sera.