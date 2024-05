Amici, Lucia Ferrari: chi dovrebbe vincere, la risposta spiazza!

Lucia Ferrari è stata una delle ballerine protagoniste di quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Eliminata dal talent qualche settimana fa, la ragazza ha svelato in una recente intervista chi secondo lei dovrebbe vincere il programma. La risposta che ha dato è stata decisamente spiazzante!

La finalissima di Amici di Maria De Filippi è oramai sempre più vicina. La data è difatti fissata per sabato 18 maggio. Il programma tornerà quindi ad essere trasmesso di sabato come di consueto dopo un cambio di palinsesto avvenuto per questa settimana, in cui la semifinale andrà in onda domenica 12 maggio. I ragazzi rimasti in gara sono sempre meno, nello specifico sei. A contendersi il titolo di vincitore di quest’edizione di Amici sono i ballerini Dustin e Marisol ed i cantanti Mida, Petit, Sarah e Holden. In una recente intervista con SuperGuidaTv, Lucia Ferrari, ex concorrente della scuola di Amici, ha svelato chi secondo lei dovrebbe vincere tra loro.

La risposta che ha dato è stata decisamente spiazzante. La ballerina ha difatti preferito non fare nomi, evitando così di esporsi troppo.

Nello specifico ha risposto:

Chi deve vincere Amici? Cambio risposta ogni giorno.

Ha tuttavia aggiunto che non le dispiacerebbe se vincesse un ballerino come lei, pertanto uno tra Marisol e Dustin. Lucia ha tuttavia preferito non sbilanciarsi su chi dei due preferirebbe si portasse a casa il titolo.

I cambiamenti per la finale

Stando ad alcune indiscrezioni lanciate sui social dall’esperto di gossip Amedeo Venza, quest’anno potrebbero esserci alcuni cambiamenti nell’impostazione della finale di Amici. Nello specifico, stando a quanto condiviso dall’esperto, ad aggiudicarsi il titolo finale potrebbero non essere più soltanto in quattro come nelle edizioni passate. Secondo le sue parole, difatti, in quest’edizione potrebbero arrivare in finale in cinque o addirittura in sei. Se quest’ultima opzione fosse vera, significherebbe che nella prossima puntata non verrebbe eliminato nessuno tra i concorrenti rimasti in gara.

Lucia si espone su Ayle

Nel corso della sua intervista con SuperGuidaTv, Lucia Ferrari ha parlato anche del suo rapporto con Ayle, altro ex concorrente di quest’edizione di Amici. I due si sono conosciuti all’interno della scuola del talent di Maria De Filippi e si sono fidanzati. Parlando con SuperGuidaTv, la ballerina ha spiegato qualcosa in più in merito alla relazione tra lei ed il cantante.

Qui di seguito le sue parole: