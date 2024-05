Amici, Maria vuole una finale diversa: ecco i motivi (l’indiscrezione)

Stando ad una recente indiscrezione, Maria De Filippi vorrebbe una finale diversa per quest’edizione di Amici. A diffondere la notizia sui social è stato Amedeo Venza, esperto di gossip. Scopriamo insieme cosa potrebbe cambiare nello specifico stando alle sue parole.

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una storia in merito alla finale del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Stando a quanto condiviso, per quest’anno la conduttrice avrebbe deciso di cambiare qualcosa. In particolare sembrerebbe che gli autori del programma siano indecisi se disputare la finale a cinque oppure addirittura a sei. Sarebbe un bel cambiamento, in quanto i ragazzi a contendersi il titolo di vincitore sono stati da sempre solo quattro. Se l’indiscrezione fosse vera, significherebbe che nelle prossime puntate nessun altro abbandonerà la scuola di Amici o al massimo, nel caso in cui dovessero andare in 5 in finale, soltanto un concorrente verrebbe eliminato.

In seguito alla notizia lanciata da Amedeo Venza, i fan del programma hanno iniziato a domandarsi cosa abbia portato Maria a fare una tale scelta. In molti sono arrivati alla conclusione che tutti i ragazzi rimasti in gara, ovvero Marisol, Petit, Dustin, Holden, Mida e Sarah, sono meritevoli di gareggiare per contendersi il titolo di vincitore. Non resta che aspettare una conferma ufficiale da parte del programma, per il momento si tratta difatti di semplici voci.

Qui di seguito la storia condivisa sui social da Amedeo Venza:

Cambio di palinsesto

La prossima settimana c’è stato un cambio nel palinsesto ed Amici non andrà in onda di sabato sera come di consueto. La puntata verrà difatti trasmessa il giorno seguente, ovvero domenica 12 maggio. La decisione è probabilmente dovuta al fatto che su Rai 1 ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest, dove per l’Italia gareggerà la vincitrice di quest’ultima edizione di Sanremo Angelina Mango con la canzone “La noia”.

Nella puntata andata in onda ieri sera ad abbandonare la scuola di Amici è stata la cantante Martina. Quest’ultima si è sfidata al ballottaggio contro Mida. Dopo l’eliminazione la ragazza ha ricevuto una sorpresa da Luciano Cannito che le ha offerto di recitare, cantare e ballare nel musical Fame.