Serale Amici 23, 7° puntata: l’eliminato e la “magra consolazione”

Questa sera, 3 maggio, su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici. Dopo tre agguerrite manche, il ballottaggio finale ha visto sfidarsi due pezzi da novanta di questa 23esima edizione: Mida e Martina. Alla fine, prevedibilmente, i giudici hanno deciso di salvare Mida. Dunque, Martina è la nona eliminata di questo Serale. Ma, vediamo meglio cos’è successo nel corso della puntata.

Amici 23, prima manche: vincono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Nella prima manche, il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha deciso di sfidare la squadra formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Essendo l’unica rimasta in gara, Martina ha dovuto affrontare tutte le sfide, perdendo prima con Mida e poi vincendo nel guanto di sfida sull’estensione vocale contro Sarah. Dopo essere stata rimproverata da Michele Bravi, la Pettinelli è arrivata persino a commuoversi, perché sente che i giudici non apprezzano abbastanza Martina. Alla fine, comunque, Sarah riesce a batterla nell’ultima prova, portando alla vittoria la sua squadra. Di conseguenza, Martina è la prima eliminata provvisoria della serata.

Amici 23, seconda manche: seconda vittoria di Cuccarini ed Emanuel Lo

Per la seconda manche, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono costretti, per ragioni logistiche, a chiamare sul ring il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Si inizia con un guanto di sfida sulla creatività tra Holden e Mida. Non avendo preparato il brano, Mida vince a tavolino la prova, scatenando una forte polemica tra Holden, la Cuccarini e Rudy Zerbi. Dopodiché, è il momento del “guanto di eccellenza” proposta da Alessandra Celentano per Mida e Dustin. Ma, la prova viene annullata perché i giudici non riescono a decidere. Si continua con Sarah vs Petit, che porta il punto a casa. Infine, Mida batte Marisol portando alla vittoria alla sua squadra. Vanno quindi al ballottaggio Holden, Marisol e Dustin e quest’ultimo viene scelto come secondo eliminato provvisorio.

Amici 23, terza manche: trionfo per Zerbi e Celentano

Dopo il guanto di sfida tra i professori vinto da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, ha avuto luogo la terza manche tra Celentano e Zerbi contro i “Cuccalo“. Prima sfida tra Marisol e Mida, vinta dalla ballerina. Dopodiché, Sarah batte Holden, mentre Petit prende il punto contro la cantante, portando alla vittoria il team dei “Zerbi-Cele”. Vanno al ballottaggio Sarah e Mida, con quest’ultimo come terzo eliminato provvisorio.

Amici 23, settima puntata: chi è l’eliminato e un colpo di scena

Ha inizio il ballottaggio tra Mida, Dustin e Martina. Il primo a salvarsi è Dustin, lasciando al ballottaggio finale Martina e Mida. A questo punto, la giovane cantante si commuove e Maria De Filippi interviene per riuscire a farle superare la crisi e incoraggiarla a fare una bella esibizione. Dopodiché, i due cantanti tornano in casetta insieme agli altri ragazzi, dove Maria comunica loro il verdetto. A seguito di una lunga chiacchierata, la conduttrice ha dato l’esito finale: l’eliminata è Martina.

Un grandissimo in bocca al lupo Martina! 💛 #Amici23 pic.twitter.com/6w8uuJFVlU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 4, 2024

Un’eliminazione abbastanza prevedibile, che ha però riservato un’altra sorpresa. A Martina è stato infatti mostrato un filmato dove il regista e coreografo Luciano Cannito le offre un contratto per la prossima stagione nel musical “Fame – Saranno Famosi” che andrà in scena nei teatri più importanti in Italia. Sui social, molti hanno considerato questo gesto come una ‘magra consolazione‘, considerando che il vero sogno di Martina è quello di diventare una cantante piuttosto che di esibirsi in musical. Altri, invece, hanno sottolineato la grande opportunità che si apre davanti a lei, capace di aprirle porte importanti.