Amici, Alessandra Celentano omaggia zio Adriano: Maria in estasi

Come ogni settimana, anche nella settima puntata del Serale di Amici è arrivato l’atteso guanto di sfida tra i professori. Grazie soprattutto alle acrobatiche esibizioni di Anna Pettinelli, la gara tra gli insegnanti è diventato ormai uno dei momenti più apprezzati dai telespettatori del talent show di Canale 5. A portare il guantone d’oro in studio è stata, di nuovo, Francesca Tocca. Al suo fianco, Raimondo Todaro, che ne ha approfittato per darle un bacio. Successivamente, è iniziata la sfida.

I primi ad esibirsi sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno fatto un omaggio al musical di “Mamma Mia“, ballando sulle note di diverse canzoni degli ABBA. Dopodiché, è stato il turno di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, i quali hanno omaggiato il “sole”, esibendosi con “Walking on Sunshine”, con tanto di playback della speaker radiofonica. Anche questa volta, la Pettinelli si è messa alla prova con passi di ballo da vera professionista, tra prese e salti ad alto rischio. A chiudere la manche, sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno deciso di omaggiare una persona alquanto familiare alla Maestra, ovvero suo zio Adriano Celentano.

Inizialmente, sul palco è apparsa solo la Maestra con gli iconici vestiti di Adriano mentre ballava sulle note di “Prisencolinensinainciusol”. Una performance realmente memorabile, tanto da lasciare a bocca aperta la stessa Maria De Filippi. La conduttrice si è seduta a fianco di Giuseppe Giofrè per godersi al meglio lo show, mostrandosi realmente estasiata. Peccato che, poi, a rovinare l’esibizione ci ha pensato Rudy Zerbi. Il professore ha raggiunto la collega sul palco, esibendosi in una sua personale interpretazione del brano nel tentativo di convincere i giudici e facendo un tentativo poco memorabile di imitare Celentano.

Ad ogni modo, alla fine, i giudici hanno deciso di premiare Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Prima di riprendere la gara dei ragazzi, Maria De Filippi ha poi fatto promozione al nuovo libro di Alessandra Celentano, mostrando un video riassuntivo di tutti i suoi momenti iconici in tanti anni di Amici.