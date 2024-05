Amici 23, Cuccarini asfalta Holden: anche Zerbi in imbarazzo

Il Serale di Amici è ormai arrivato alla settima puntata, lasciando solo due appuntamenti prima dell’attesissima finale di questa 23esima edizione. La serata di sabato, 4 maggio, è iniziata con la sfida tra la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro il team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Nel corso della manche, la Pettinelli si è particolarmente agitata per difendere la sua allieva Martina, arrivando anche a commuoversi. Alla fine i “Cuccalo” hanno vinto, per poi decidere di chiamare in campo la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

La seconda manche è iniziata con un guanto di sfida tra Holden e Mida. Nel daytime trasmesso ieri, 3 maggio, era stato mostrato il momento della consegna del guanto, il quale non aveva convinto Mida, scatenando una discussione tra lui e il collega. Alla fine, la voce di “Rossofuoco” si era sfogato con la professoressa Lorella Cuccarini, confessando tra le lacrime la sua paura di non riuscire ad arrivare in finale dopo mesi di sacrifici. Alla fine, però, non è stato Mida a non preparare il guanto, bensì Holden.

Difatti, una volta chiamati sul palco, Rudy Zerbi ha dovuto spiegare che il guanto di sfida non potrà essere fatto, lasciando la vittoria a tavolino a Mida. A quanto pare, Holden non ha avuto tempo per preparare il compito, perché troppo impegnato con la conclusione del lavoro del suo EP, che doveva consegnare proprio in questi giorni. Holden aveva pianificato delle fasce orarie specifiche per dedicarsi alla preparazione del guanto. Tuttavia, non ha avuto tempo di sfruttarle. Pertanto, nonostante lui e Zerbi avessero accettato la sfida, alla fine non è riuscito a completare quanto richiesto.

In tutto ciò, Zerbi ha voluto specificare di aver saputo all’ultimo di questo contrattempo, motivo per il quale si è ritrovato inconsapevolmente in questa situazione. Al che, Holden ha preso parola per difendersi, spiegando di essere l’unico tra gli allievi in gara a produrre i propri brani, il che richiede inevitabilmente molto più tempo rispetto ai suoi colleghi. “Anche tutti gli altri ragazzi lavorano e hanno fatto ciò che dovevano fare. In un programma come questo bisogna essere pragmatici, avete molto da preparare”, ha esclamato la Cuccarini per difendere gli altri ragazzi.

Un’affermazione che ha agitato parecchio Holden, che ha replicato a tono: “Nulla togliere agli altri ragazzi, ma c’è anche con un EP cura ogni minimo dettaglio, la produzione i mix, non è un inviare voci e basta. Iero a finire il lavoro sull’EP, sono tre settimane che faccio le 6 del mattino. Non è mancanza di impegno, altrimenti non avrei accettato. Ho accettato nella speranza di riuscire a fare anche questo, ma non ce l’ho fatta. Mi spiace se passa che non mi impegno”. Nel frattempo, Zerbi è rimasto in silenzio, senza difendere il suo allievo e mostrandosi visibilmente in imbarazzo.

Maria De Filippi ha poi cercato di calmare il cantante, spiegando il punto di vista della Cuccarini. Ad ogni modo, alla fine, Holden ha perso la sfida e il punto è andato alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.