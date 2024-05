Amici, Holden vs Mida: lo scontro fa emergere verità inaspettate

Si accende un litigio tra Holden e Mida ad Amici 23 e riguarda il Guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini. La professoressa del cantante di Rossofuoco decide di sfidare l’allievo di Rudy Zerbi e scatena con la sua scelta un po’ di caos. Lorella ha scelto il brano Nessuno mi può giudicare, chiedendo ai due ragazzi di affrontare questo Guanto concentrandosi sulla creatività e sulla produzione. Ebbene Mida non crede che questa sfida possa in qualche modo dargli la possibilità di emergere su Holden, anzi il contrario.

Infatti, il cantante di Rossofuoco crede che questa sfida l’avrebbe dovuta lanciare Rudy Zerbi. Il motivo? Holden è anche un produttore e, dunque, crede di non poter vincere questo Guanto. Attenzione, perché questa sfida in realtà non verrà mai messa in scena dai due cantanti. Questo perché, secondo le anticipazioni della registrazione che andrà in onda sabato 4 maggio in prima serata, vince a tavolino Mida. Si accende una lite, per questo, tra Cuccarini e Holden.

Intanto, nel Daytime di oggi di Amici, che ritrae gli allievi prima della registrazione, Mida ammette di non capire il senso di lasciare questo Guanto. “Secondo me, il pezzo è più tuo, nel muoversi, nel fare lo show. La gara è di creatività, devi fare qualcosa di creativo”, gli spiega Petit. Mida, però, ribadisce che non sa produrre e che si sente in svantaggio con Holden.

“A me sembra strano che non abbia ancora fatto vedere questa incredibile parte di lui, è un produttore”, fa presente ancora il cantante di Rossofuoco. Holden lo rassicura, facendogli notare che questo Guanto può aiutare entrambi, tra creatività e produzione. Inoltre, gli consiglia di parlarne con Lorella per capire cosa fare. Ma ecco che scatta un litigio tra i due cantanti, quando Mida sorride a Petit e gli dice: “So che tu mi capisci”.

Holden crede che questa sia una battuta fatta contro di lui: “Non sono stupido, è riferito a me”. In difficoltà, Mida dichiara invece che questo pensiero deriva dal fatto che è triste. Holden si lascia andare a uno sfogo, dal quale si capisce che dentro la Casetta c’è sempre qualche insinuazione che riguarda il fatto che lui è anche un produttore, cosa che potrebbe aver messo in difficoltà gli altri:

“Mi stai trattando da scemo! Dal nulla hai guardato Petit ridendo. Mi sembra una polemica, parlane con Lorella. Con me c’è sempre un’insinuazione. Quando si parla di me… come se con niente sia equo. Tu punti sulla creatività e io sulla produzione. Parla prima con Lorella e rileggi il Guanto”

Amici 23, il crollo di Mida dopo il battibecco con Holden

Mida ascolta il consiglio di Holden e si reca da Lorella Cuccarini per affrontare l’argomento. “Holden a livello musicale lo stimo davvero tanto, con le produzione è davvero bravo”, spiega il cantante, ammettendo di non trovare giusto il Guanto lanciato dalla sua stessa professoressa. Ma Cuccarini capisce che questa sua reazione deriva da qualcosa che gli sta rovinando il percorso.

“Cristian tu stai implodendo. Sei preoccupato per tutto, hai ansia, non ti godi il percorso”, tuona Lorella. A questo punto, Mida scoppia a piangere e conferma. Il cantante spiega di sentirsi al Serale la ruota del carro e di essere terrorizzato. “Se non arrivo in finale sono un uomo non soddisfatto”, racconta. Non solo, vorrebbe arrivare in finale per fare felice sua mamma, consapevole che la vera gara sia poi fuori dal talent show.

Lorella abbraccia Mida, in questo momento così vero ed emozionante. Intanto, va precisato proprio Mida finisce al ballottaggio finale con Martina, secondo le anticipazioni, nella puntata di domani.