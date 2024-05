Amici anticipazioni 4/05: ballottaggio di fuoco e protesta su Holden

Oggi, giovedì 2 maggio, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici. Come al solito, Amici News ha riferito tutte le anticipazioni di quanto accaduto durante la registrazione, che andrà in onda sabato 4 maggio su Canale 5.

Amici, ospiti settima puntata serale

Come ogni puntata, la registrazione è iniziata con l’entrata in studio dei giudici Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Come ospite musicale, è arrivata Emma Marrone, che ha presentato il suo nuovo singolo. Enrico Brignano, invece, è stato l’ospite comico della puntata.

Amici Serale, puntata del 4 maggio 2024: prima manche

Nella prima manche, c’è stata la sfida tra la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro quella di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Si inizia con Mida vs Martina, con la vittoria del primo che ha cantato “Sabbia”.

Guanto di sfida tra Martina e Sarah sull’estensione vocale, vinto dalla prima. La Pettinelli e la Cuccarini iniziano a litigare, anche se la prima fa per la prima volta i complimenti anche a Sarah. Inoltre, quando ha cantato Martina, la Pettinelli si commossa per l’emozione, dicendo che a Martina non le viene riconosciuto ciò che merita.

Di nuovo Martina con “Back to Black” contro Sarah, con il trionfo della seconda.

A trionfare è il team Cuccarini-Emanuel Lo e il primo eliminato provvisorio è Martina.

Amici Serale: seconda manche

Per il secondo round, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo hanno deciso di chiamare sul “ring” la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Guanto di sfida sulla creatività tra Holden e Mida. Mida ha vinto a tavolino, dato che Holden non aveva preparato niente perché troppo impegnato con il lavoro del suo EP. Quest’ultimo ha confessato di andare a dormire ogni giorno alle 6 di mattina per impegnarsi con il suo disco, non avendo quindi tempo di dedicarsi a questi compiti. Da lì, si è quindi accesa una discussione con Lorella Cuccarini, che non considera giusto quest’atteggiamento, dato che tutti gli allievi lavorano alla stessa maniera.

Guanto sull’eccellenza voluto dalla Celentano. Mida canta Portami a ballare vs Dustin, ma i giudici non riescono a votare e quindi la sfida viene annullata.

Sarah vs Petit, con la vittoria del secondo.

Mida sfida Marisol e vince. La ballerina si è esibita su un pezzo di Hip-Hop con Giulia Stabile e Cristiano Malgioglio ha detto che l’ha trovata debole.

Seconda vittoria per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno mandato al ballottaggio finale Holden, Dustin e Marisol. Il secondo eliminato provvisorio è infine Dustin.

Amici Serale: terza manche

Il team dei Cuccalo ha sfidato di nuovo la squadra di Zerbi e Celentano.

Mida vs Marisol, con la vittoria del secondo.

Sarah sfida Holden e vince.

Sarah vs Petit, con il trionfo del secondo.

Vince il team di Zerbi e Celentano, con Mida come terzo eliminato provvisorio. Inizia quindi il ballottaggio tra Mida, Dustin e Martina. Il primo a salvarsi è Dustin, mentre Mida e Martina si sfidano al duello finale. In casetta, poi, Maria De Filippi comunicherà il nome dell’eliminato tra i due.

Retroscena, liti e curiosità