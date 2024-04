Amici 23: ex allievi annientano Mida, l’incoerenza su Holden

Il Daytime di Amici 23 di oggi, 30 aprile 2024, svela finalmente il motivo per cui gli ex allievi, usciti al Serale, sono approdati in studio. L’appuntamento di ieri si era concluso con questa anticipazione, ovvero con il ritorno di Ayle, Lil Jolie, Kumo, Giovanni, Nicholas, Gaia, Lucia, Sofia. Nessun colpo di scena, semplicemente questi ex concorrenti hanno il compito di valutare un’esibizione del Serale dei loro ex compagni attualmente ancora in gioco.

Holden, Petit, Mida, Martina, Sarah, Marisol e Dustin hanno scelto la loro esibizione migliore da dimostrare di fronte a dei giudici speciali, che poi si sono rivelati i loro ex coinquilini. Tramite lo schermo in Casetta, seduti sulla scalinata, i sette allievi hanno visto i loro ex compagni rientrare nello studio di Canale 5 e sedersi tra i vecchi banchi, con i loro rispettivi nomi. Un’emozione indiscrevibile per tutti loro, che li ha riportati indietro nel passato, a quando tutti loro si ritrovavano seduti lì prima del Serale.

I primi a essere giudicati sono stati in ordine Martina, Petit e Dustin. I tre hanno ricevuto bellissimi commenti da parte dei loro ex coinquilini. “Mi piace molto di più quando è più urban e meno interpretativo”, ha dichiarato Lil Jolie vedendo l’esibizione di Mida. “Questo non significa che sia scarso, il suo lo fa bene”, ha continuato la cantante. Nicholas crede che Mida abbia fatto un percorso di miglioramento, ma pensa che questa esibizione non sia una delle migliori. Non solo, il ballerino si è scagliato duramente contro il cantante:

“Penso sia parac***. Se fossi stato ancora in Casetta sarei intervenuto, perché non si gioca con i sentimenti altrui. Quando sono uscito ho visto delle scene che mi sono chiesto: ma chi è Mida? Faccio fatica, chi è non l’ho capito, soprattutto in quest’ultimo periodo. Ho visto delle cose… La scena più eclatante è stata quando ha detto che sarebbe uscito se fosse andato al ballottaggio con Gaia. Conoscendolo non l’avrebbe mai fatto, l’ha detto per ripulirsi”

Mida oggi ad Amici è rimasto davvero male di fronte a questo commento di Nicholas, da cui non si aspettava tali parole. Infatti, ha precisato che avevano un bel rapporto quando condividevano la Casetta. Ma proprio nelle scorse ore, un gesto di Nicholas legato appunto a Mida aveva fatto chiacchierare sul web.

A questo punto, il cantante di Rossofuoco si è alzato ed è andato via. Nessuno tra i suoi attuali compagni e gli ex allievi ha avuto una parola di conforto per lui. Anzi, Lil Jolie ha condiviso il duro commento di Nicholas. Nei giorni scorsi, anche Petit aveva svelato un pensiero simile.

Poi è stato il turno di Sarah, la quale ha ricevuto commenti positivi da Lil. Ayle crede che la giovanissima cantante non sia ancora completa artisticamente, in quanto non crede totalmente in se stessa. L’ex allievo crede che, invece, dovrebbe farlo in quanto ha del talento. In generale, gli ex allievi ritengono che Sarah sia migliorata tanto.

In effetti, in queste settimane al Serale è riuscita a sorprendere in modo decisamente spiazzante tutti, ribaltando ogni cosa. Kumo crede che abbia fatto il percorso migliore. Per gli ex allievo è arrivato il momento di commentare Marisol. Come si poteva immaginare, a lei sono arrivati solo commenti positivi.

Ayle ha poi elogiato Holden in tutto: “Lui è nato per fare musica, ha proprio stima per lui”. La maggior parte degli ex allievi ha descritto il cantante di Randagi come un artista, elogiandolo sotto tutti i punti di vista. Holden si è emozionato nel rivedere i suoi ex coinquilini e nel sentire questi loro commenti. Si può dire che è stato lui a ricevere maggiori apprezzamenti da parte degli ex allievi.

Amici 23: gli ex allievi dicono chi dovrebbe vincere e chi no

Agli ex allievi sono state poste poi delle domande, le cui risposte hanno nuovamente affossato Mida. In particolare, a loro è stato chiesto di dire chi dovrebbe essere eliminato nella prossima puntata. Sofia e Giovanni non sono riusciti a dare una risposta. Ebbene Mida ha ricevuto tre voti, mentre hanno ricevuto un voto Dustin, Martina e Sarah. Chi, invece, secondo loro dovrebbe arrivare in finale?

La maggior parte ha citato Marisol, Martina, Petit, Sarah e Dustin. Alcuni hanno fatto il nome anche di Holden. Invece, nessuno in questo caso ha nominato Mida. Per quanto riguarda la categoria ballo, in cinque vedrebbero come vincitore Dustin e in tre Marisol. Quest’ultima ha ammesso di essere rimasta delusa dal modo con cui quei cinque ex allievi abbiano fatto il nome Dustin.

In ordine, la categoria canto dovrebbero vincerla Petit, Sarah, Holden e Martina. Anche in questo caso il nome di Mida non è uscito fuori. Petit è rimasto sbalordito di fronte a questa situazione, in quanto si aspettava che la maggior parte avrebbe fatto il nome di Holden, visti anche i commenti fatti in precedenza sulle sue esibizioni. Infine, come vincitore di questa edizione di Amici 23 gli ex allievi vedrebbero Petit, Dustin e Marisol (parità), e Martina.

Anche i telespettatori avrebbero scommesso sul nome di Holden in questo caso, visto ciò che hanno sempre dichiarato questi ex allievi sul suo conto. Il pubblico ha notato una certa incoerenza, visto che qualche minuto prima tutti si dicevano fan del cantante di Randagi e poi, invece, in pochi l’hanno nominato addirittura per la finale. L’unico a mostrarsi coerente, secondo questa parte di telespettatori, sarebbe stato Kumo.

C’è da dire che questi ex allievi potrebbero aver valutato solo il percorso fatto dai concorrenti rimasti in gioco dentro la Scuola. Holden ha dimostrato di saper far tutto, anche di produrre, e di essere già un artista. Pertanto, è probabile che gli ex allievi ritengano che il cantante di Nuvole sia eccezionale, ma che a vincere dovrebbe essere un concorrente che ha avuto un’evoluzione nel programma.

Mentre il pubblico è perplesso dopo ciò, c’è chi si scaglia contro gli ex allievi anche per difendere Mida. A detta di questi telespettatori, gli ex allievi erano stati invitati a giudicare solo le esibizioni e non il lato personale di un concorrente. Questa fetta di pubblico ritiene che ci sia stato un trattamento ingiusto verso Mida, il quale è stato affossato.