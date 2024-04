Amici, Nicholas al centro di una bufera: c’entra Mida

Nicholas Borgogni, ballerino protagonista di quest’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, si trova attualmente al centro di una polemica sui social. Il ragazzo avrebbe difatti condiviso tutti gli inediti dei compagni usciti oggi tranne uno, quello di Mida. Il gesto non è piaciuto ai fan del programma che hanno immediatamente commentato la vicenda sui social. La reazione di Nicholas li ha poi fatti ulteriormente infuriare. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Oggi tutti i cantanti di Amici hanno rilasciato i loro nuovi inediti. Il loro ex compagno Nicholas, eliminato qualche settimana fa dal serale, ha voluto condividere nelle storie sul suo profilo Instagram ufficiale le loro canzoni. Nello specifico ha postato quelle di Holden, Martina, Petit e Sarah. All’appello manca quindi Mida. Il suo gesto ha fatto infuriare i fan del programma ed immediatamente ne è nata una polemica sui social. Il ballerino è stato difatti sommerso da commenti negativi da parte dei telespettatori, i quali hanno sottolineato come il ragazzo abbia fatto pubblicità a tutti i concorrenti rimasti in gara tranne che a Mida. Qualcuno si è quindi domandato cosa gli abbia fatto nello specifico il cantante per non essere considerato.

Qui di seguito uno dei tanti commenti in merito all’esclusione di Mida dalle storie:

Nicholas cancella tutte le storie

Poco dopo la polemica le storie condivise da Nicholas sui social per pubblicizzare gli inediti degli ex compagni sono state cancellate. Anche questa mossa, dovuta secondo alcuni proprio al fatto che si fosse accorto delle critiche ricevute, proprio non è andata giù ai fan del programma di Maria De Filippi. Il ragazzo ha difatti attirato su di sé ulteriori critiche, finendo al centro di una vera e propria bufera.

Qui di seguito uno dei tanti commenti apparsi su X (ex Twitter) in merito alla scomparsa delle storie:

Di seguito uno dei commenti al post precedente:

Insomma se il ballerino pensava di fare meglio cancellando le storie ha soltanto scaldato ulteriormente gli animi, attirando su di sé ancora più commenti negativi.