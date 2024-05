Amici, sul web spunta il nome del possibile vincitore: inaspettato!

Ormai la finale di Amici di Maria De Filippi è sempre più vicina ed in molti si stanno chiedendo chi sarà il concorrente ad aggiudicarsi il titolo di vincitore tra i cantanti Holden, Mida, Petit e Sarah ed i ballerini Dustin e Marisol. Ognuno ha il suo preferito e sul web sono comparsi diversi sondaggi a riguardo. Il nome più votato è decisamente inaspettato, così come anche quello di chi è maggiormente quotato secondo i bookmaker. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Amici è ormai iniziato da otto mesi e sta giungendo al suo termine. Questa settimana si terrà la semifinale, occasionalmente di domenica sera, mentre sabato 18 maggio andrà in onda la finalissima che vedrà i ragazzi rimasti in gara contendersi il titolo di vincitore. La domanda è quindi una sola: chi vincerà quest’edizione del talent? In molti pensano che a vincere sarà il cantante Holden. Qualcun altro, invece, pensa che trionferà Mida. Secondo i sondaggi ed i bookmaker, però, ad alzare la coppa del vincitore non sarà nessuno dei due.

Stando ad alcuni siti, difatti, Holden si piazzerebbe soltanto terzo. A vincere sarebbe difatti Petit, mentre la medaglia d’argento andrebbe a Sarah. Un podio composto interamente da cantanti insomma.

Qui di seguito le percentuali per ognuno dei concorrenti:

Chi vincerà Amici secondo i Bookmaker

La previsione del web è stata confermata anche dai Bookmaker. Ancora una volta, difatti, i nomi più quotati sono quelli dei cantanti Petit della squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano e Sarah della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A giocarsela, quindi, anche in questo caso sarebbero i cantanti piuttosto che i ballerini.

Anche all’inizio delle puntate del serale, secondo i Bookmaker, il favorito era Petit. A seguire Holden, adesso superato da Sarah. Solo al terzo posto Mida, seguito da Nicholas e Martina (usciti qualche puntata prima della semifinale), poi Dustin, Gaia (anche lei eliminata), Marisol, Lil Jolie (eliminata). Molto meno quotate Sarah, che ha avuto una svolta totale, Lucia e Sofia (eliminate entrambe). Ultimi secondo le quotazioni Ayle (primo ad aver abbandonato il programma), Giovanni e Kumo (anche loro eliminati).