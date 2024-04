Amici, ufficializzate date di semifinale e finale: cambia il calendario

Ufficializzate le date delle ultime due puntate di Amici di Maria De Filippi. Il calendario del popolare talent show di Canale Cinque subirà una variazione rispetto alla tabella di marcia stabilita inizialmente. Ad essere spostata dal sabato sera, come riferisce Amici News, sarà la semifinale che non andrà in onda l’11 maggio, bensì il giorno successivo, cioè nel prime time di domenica 12 maggio. Una decisione piuttosto scontata già attuata negli anni precedenti. Perché Mediaset e ‘Queen Mary’ hanno optato per tale variazione? Semplice, perché l’11 maggio è prevista la finale dell’Eurovision Song Contest 2024, che quest’anno si terrà a Malmo, in Svezia. La diretta dell’evento musicale, a cui parteciperà Angelina Mango (vincitrice del Festival di Sanremo 2024), sarà trasmessa da Rai Uno. Per evitare una sovrapposizione deleteria per gli ascolti, Amici slitterà di un giorno.

Confermata invece per sabato 18 maggio la finale del talent. Anche in questo caso stessa formula degli anni scorsi: l’ultimo atto, che decreterà il vincitore o la vincitrice della 23esima stagione del fortunato e seguitissimo talent show, sarà in diretta, a differenza di tutte le altre puntate che vengono trasmesse dopo le registrazioni (anche la semifinale non farà eccezione e sarà mandata in onda non in diretta). Ricapitolando, gli affezionati ad Amici potranno godere dei restanti tre appuntamenti della trasmissione di Canale Cinque (in tutto le puntate del Serale sono nove, sei sono già state confezionate e messe a disposizione del pubblico) nelle seguenti date:

Sabato 4 maggio, settima puntata (non in diretta)

Domenica 12 Maggio, ottava puntata – semifinale (non in diretta)

Sabato 18 Maggio, nona puntata – Finale (in diretta)

Amici di Maria De Filippi 23, chi è rimasto in gara e chi è stato eliminato

Alla fase Serale sono stati ammessi quindici allievi. A contendersi la vittoria finale, sono rimasti in gara sette alunni: cinque nella sezione canto (Holden, Petit, Mida, Sarah Toscano e Martina Giovanni) e due nella categoria canto (Dustin Taylor e Marisol). Sono invece stati eliminati sei danzatori (Sofia Cagnetti, Lucia Ferrari, Nicholas Borgogni, Kumo, Gaia Martino e Giovanni Tesse) e due musicisti (Lil Jolie e Ayle).