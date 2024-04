Amici 23, 6° puntata: eliminazione prevedibile (ma con sorpresa)

Questa sera, sabato 27 aprile, è andata in onda la sesta puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi. A dover abbandonare per sempre il programma è stata la ballerina Sofia della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Amici 23, prima manche: vincono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Nella prima manche iniziano Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che decidono di sfidare la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima sfida è tutta di canto, infatti gli insegnanti decidono di schierare Sarah che si batte contro Holden. Ad aggiudicarsi la vittoria è Holden, quindi il primo punto va alla squadra di Celentano e Zerbi. E’ poi il turno del guanto di sfida tra Sofia e Marisol. Le due ballerine si affrontano in una prova d’improvvisazione, che vede la vittoria di Sofia dopo un’accesa polemica tra gli insegnanti Celentano ed Emanuel Lo. Arriva poi un altro guanto di sfida, questa volta di canto e tra Petit e Mida. A vincere è il secondo e di conseguenza la squadra che si aggiudica la prima manche è quella di Cuccarini ed Emanuel Lo. Si sfidano per l’eliminazione Holden, Marisol e Dustin. A salvarsi subito è Marisol e all’eliminazione finale va Holden.

Amici 23, seconda manche: trionfo di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Dopo il guanto di sfida dei professori vinto da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, inizia la seconda manche. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sfidano nuovamente Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima sfida è tra Mida e Petit e ad aggiudicarsi la vittoria è il secondo. Tocca poi a Sarah contro Marisol e a vincere è la prima. Mida sfida Dustin e a trionfare è Dustin. Di conseguenza è la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ad aggiudicarsi la manche. Si sfidano per l’eliminazione finale Sofia e Sarah. Tra le due è la prima ad andarci.

Amici 23, terza manche: vincono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Nella terza manche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sfidano il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Iniziano schierando Petit contro Martina. A vincere è Martina. Celentano e Zerbi vanno avanti schierando Marisol, sempre contro Martina dato che è l’unica rimasta alla squadra Pettinelli-Todaro. Questa volta a vincere a Marisol. Siamo quindi 1-1. La terza sfida è tra Dustin e Martina. Ad aggiudicarsi la vittoria è il ballerino. A vincere la terza manche è quindi la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e ad andare al ballottaggio finale è Martina, unica concorrente della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli.

Amici 23, sesta puntata: chi è l’eliminato

Ha inizio il ballottaggio tra Holden, Sofia e Martina. Dopo il primo giro d’esibizioni, i giudici decidono di salvare Holden. A giocarsi la permanenza nella scuola di Amici sono quindi le due ragazze. Prima di esibirsi nuovamente Maria De Filippi invita in studio il comico ed imitatore Francesco Cicchella e si collega con il cantante napoletano Geolier. Dopo una parentesi divertente ecco che torna il clima tensivo della sfida per l’eliminazione. Sofia e Martina lottano per il posto fino all’ultimo, poi la conduttrice le invita a tornare in casetta per annunciare loro chi delle due dovrà abbandonare il programma. Dopo aver parlato un po’ con entrambe, Maria annuncia il nome dell’eliminata. A dover lasciare per sempre la scuola di Amici è Sofia. La ragazza si aggiudica comunque una borsa di studio presso la Joffrey Ballet School a New York.