Amici Serale, Pettinelli e il “Pettytune”: i social ci leggono frecciatine

Questa sera, sabato 27 aprile, è andata in onda la sesta puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi. Come da consuetudine i professori si sono sfidati in un guanto di sfida. Il tema di questa sera è stato quello delle emozioni. La squadra composta da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha scelto quella della gioia, mettendo su uno spettacolo con Pettinelli che cantava. Nel suo utilizzo dell’autotune i telespettatori ci hanno visto una frecciatina ad alcuni dei concorrenti.

Come sempre non sono solo i concorrenti a sfidarsi nei guanti di sfida ma anche i professori. Prima dell’inizio della seconda manche, difatti, Maria De Filippi ha lanciato il guanto di sfida tra gli insegnati. Il tema della serata è stato “ti sblocco un’emozione”. I primi ad esibirsi sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno portato l’atmosfera di Temptation Island nello studio di Amici. I due hanno iniziato con una lettera ai rispettivi compagni, Giorgia e Silvio, per poi ballare su una scenografia che ricordava appunto l’isola del noto reality sulle note della sua sigla “Love The Way You Lie”.

E’ stato poi il turno di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro che hanno deciso di inscenare la gioia. La Pettinelli ha cantato Un, dos, tres, cimentandosi in una performance canora che ha scatenato sia lo studio che il web. Sui social sono difatti apparsi numerosi commenti, soprattutto in merito all’utilizzo dell’autotune da parte della maestra che non è passato inosservato. Il “Pettytune” è difatti diventato immediatamente virale. Qualcuno ci ha notato una possibile frecciatina ad alcuni dei concorrenti. Inoltre alcuni telespettatori hanno usato l’esibizione della Pettinelli come pretesto per colpire i cantanti meno amati.

Qui di seguito alcuni dei commenti comparsi sui social:

Si sono poi esibiti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due professori hanno voluto inscenare l’emozione della paura e sono stati proprio loro ad aggiudicarsi la vittoria del guanto di sfida, con grande sorpresa di tutti. Maria ha provato ad annullare la prova senza successo. La gara ha poi ripreso con la seconda manche, in cui Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno sfidato nuovamente la squadra di Celentano e Zerbi.