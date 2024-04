Amici serale, Celentano ed Emanuel Lo ai ferri corti: “Maleducata”

Questa sera, sabato 27 aprile, è andata in onda la sesta puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi. Nella prima manche si sono sfidate le squadre di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e quella di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Per la seconda prova Emanuel Lo ha chiamato il guanto di sfida tra Sofia e Marisol. E’ stato proprio prima che le due ballerine iniziassero la sfida che i rispettivi insegnanti hanno avuto un’accesa discussione.

La prima manche ha visto sfidarsi i team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro quello di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima sfida tra Sarah e Holden è stata vinta dal secondo. Successivamente Emanuel Lo ha deciso di lanciare il guanto di sfida tra Sofia e Marisol. Il tema era quello dell’improvvisazione e, sebbene il guanto sia stato accettato, l’insegnante Alessandra Celentano ha iniziato a polemizzare. Prima che le due ballerine iniziassero ad esibirsi, difatti, la maestra ha recuperato una lavagnetta ed un pennarello cominciando a disegnare qualcosa.

Man mano che il disegno prendeva forma era sempre più chiaro quello che volesse rappresentare: tre palle, una accanto all’altra, accompagnata da una didascalia abbastanza esplicita. Alessandra, difatti, senza troppi problemi ha commentato il guanto di sfida lanciato da Emanuel con “Che palle!”, accusandolo di lanciare sfide sempre sulla stessa categoria, ovvero quella dell’improvvisazione. Ne è nata un’accesa discussione tra i due professori. Emanuel Lo ha difatti risposto alla Celentano dandole della maleducata egoriferita, facendo riferimento alla volta precedente. Ha poi aggiunto che da una maestra della sua esperienza non ci si aspetterebbe un comportamento del genere e che insegni a fare dei cerchi su una lavagna.

La replica della Celentano non ha tardato ad arrivare. Ha difatti risposto ad Emanuel dicendogli “Come al solito non capisci niente!”. Ha poi precisato di non aver mai affermato di non trovare importante l’improvvisazione ma che saper improvvisare non equivale né a saper ballare bene né al contrario, riaffermando la superiorità di Marisol.

Vince il guanto Sofia

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. L’esibizione di Sofia ha difatti convinto di più i tre giudici. Proprio uno di questi, Cristiano Malgioglio, ha voluto sottolineare ad Emanuel come abbia giocato un po’ facile in quanto Sofia è particolarmente brava nell’improvvisazione. Malgioglio ha difatti dato il suo punto a Sofia.