Amici, Mida sempre più in alto: notato da un famoso cantante

Il cantante Mida è uno dei concorrenti della scuola di Amici di Maria De Filippi più amati dal pubblico. E’ difatti considerato uno dei possibili vincitori di questa edizione del talent show. A notarlo è stato anche un noto cantante italiano che gli fatto i suoi complimenti con una storia pubblicata su Instagram dopo che il ragazzo aveva cantato in puntata proprio una delle sue canzoni.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, Mida si è esibito in una sua versione di una delle hit di Aiello. Nello specifico l’allievo della scuola di Amici ha cantato “Vienimi a ballare” su cui ha riscritto alcune barre, combinandole perfettamente con il senso e lo stile del brano originale. La sua cover è piaciuta particolarmente al cantante. Aiello ha difatti espresso il suo parere positivo sull’esibizione in una storia condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale. L’artista ha pubblicato parte del brano cantato dal ragazzo, aggiungendovi l’emoji dell’applauso per esprimere tutto il suo consenso.

Di seguito la storia condivisa da Aiello sul social network:

Il cantante di “Vienimi a ballare” è stato spesso chiamato dalla stessa Maria De Filippi nel programma, sia per cantante che nelle vesti di giudice. Per Mida essere stato notato ed apprezzato dall’interprete originale del brano eseguito è sicuramente un grandissimo traguardo. Chissà se questo potrebbe portare a qualche collaborazione in futuro tra il ragazzo ed Aiello. Già l’hanno scorso era capitato che un cantante esprimesse il suo parere positivo sull’esibizione di una concorrente. Nello specifico era toccato a Federica Andreani, che aveva colpito Tananai con la sua versione del successo sanremese “Tango”.

Il successo di Mida

Mida, nome d’arte di Christian Mida, è uno dei cantanti di questa edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. E’ uno dei concorrenti più amati all’interno della scuola, il quale ha appassionato il pubblico anche per la sua storia d’amore nata con un’altra delle allieve, la ballerina Gaia, poi terminata. Il suo inedito “Rossofuoco” è già diventato disco di platino ed il cantante lo ha eseguito per la prima volta sabato sera davanti ai giudici del programma.