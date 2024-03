Amici, Mida e Gaia: è finita tra le lacrime. Così diventano “estranei”

Mida e Gaia di Amici 23 si sono lasciati. Una triste svolta per la coppia che tanto ha appassionato vari telespettatori che da mesi seguono con passione il talent di Maria De Filippi. La rottura viene mostrata al pubblico nel corso della puntata Speciale che va in onda il 22 marzo 2024, al posto di Uomini e Donne. Va detto che questo è decisamente un appuntamento particolare, che sta generando il panico tra i fan.

Prima va in onda il caso che vede protagonista Holden e che crea il caos, poi la fine della storia tra Mida e Gaia. La coppia scoppia nel momento in cui si presentano le prime difficoltà. Nei mesi scorsi sono stati affiatatissimi, tra risate, sguardi, abbracci e baci. Ma ecco che nelle ultime settimane qualcosa è cambiato tra il cantante di Rosso fuoco e la ballerina tanto amata dal pubblico di Canale 5.

Mida e Gaia ad Amici sono sempre più distanti, ormai da qualche tempo. Ed ecco che hanno un confronto sulla famosa scalinata della Casetta. Qui entrambi ammettono che qualcosa è cambiato. Ma mentre Gaia cerca di risolvere i loro problemi, chiedendo a Mida di essere più presente, quest’ultimo appare ormai distante.

Il cantante, infatti, non riesce a dire molto. Ciò che si intuisce è che la ballerina non riesce più ad avere da lui le attenzioni di prima. Per questo gli chiede di esprimersi e di dirle ciò che davvero sente e prova. Ma Mida non riesce e le chiede una pausa. Lei pare non volergliela dare e così il cantante afferma: “Allora sai già cosa penso”.

Finisce così la love story di Mida e Gaia. I fan della coppia cadono nello sconforto e si dicono delusi da questo finale. La situazione non cambia e non c’è il lieto fine sperato. Infatti, improvvisamente Mida e Gaia iniziano a evitarsi. Lei tenta di distrarsi in qualunque modo e parla di quanto accaduto prima con Lucia e poi con Kumo.

Nel frattempo, Mida appare triste e non riesce a trattenere le lacrime, che sembrano confermare la fine definitiva di questa relazione. Anche Gaia piange ed evita di ritrovarsi faccia a faccia con lui visto che frequentano la stessa scuola e convivono in Casetta.

Per descrivere questa loro situazione chi ha montato lo Speciale di Amici prima dell’inizio del Serale usa la canzone di Alessandra Amoroso: Estranei a partire da ieri. In effetti, oggi Gaia e Mida appaiono come due estranei.