Amici, Holden va via e torna: “Sto male”, è caos. Il caso divide

Un’edizione di Amici surreale quella che sta andando in onda tra il 2023 e il 2024. Questa volta a dividere il pubblico è stato Holden. La prima parte della puntata Speciale del talent show, in onda al posto di Uomini e Donne, è dedicata al figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. A distanza di più di 24 ore dalla messa in onda della prima puntata del Serale, ecco che l’allievo tanto amato dal pubblico ha un attacco di panico e decide di lasciare il talent.

Mentre escono le anticipazioni del primo appuntamento di questa fase del programma, Holden crea il panico. Ciò avviene nel momento in cui il cantante deve preparare un duetto con Petit. Quest’ultimo si ritrova solo a fare a lezione e Rudy Zerbi decide di chiedere alla squadra che gestisce con Alessandra Celentano un confronto. Lo storico insegnante spiega subito che devono essere uniti e aiutarsi a vicenda.

Quando, però, chiede a Holden perché non ha preso parte alla lezione con Petit ecco che accade l’inaspettato. Come avvenuto tempo fa, il cantante si lascia andare a una vera e propria sfuriata:

“Sto nel panico, sto male. Sto a un centimetro dal pianto e dal sfondare tutto. Io non so manco come arriverò dopo, io sto male. Io sono qui a occuparmi del videoclip che esce oggi. Tutti avevano mangiato. Io sono stufo. Io ho fatto più di tutto. Ho fatto le sei di mattina. Questo è lavorare. Sono io il primo a spronare tutti”

Zerbi invita subito a Holden ad Amici a darsi una calmata. A questo punto, il cantante confessa di essersi chiuso in bagno per un’ora a causa di un attacco di panico. Esce così fuori che l’allievo soffre di momenti decisamente ‘no’ che lo portano a chiudersi in bagno per molto tempo. Ed è questo il motivo per cui non si era presentato alla lezione con Petit.

“Mi sono stufato, mi sono rotto il ca**o”, tuona Holden e lascia la stanza, in quanto teme di non essere capito da Zerbi. Tornato in Casetta, il cantante fa le valigie e racconta ai suoi compagni di aver avuto un attacco di panico. Inaspettatamente Holden lascia la Scuola di Amici.

Come viene spiegato con questo Speciale, dopo qualche giorno, il cantante torna nel talent show. Inizialmente ci tiene a parlare con Petit, Marisol e Dustin, che sono i suoi compagni di squadra:

“Diciamo che rispetto alla discussione con Rudy c’è poco da dire. Forse alcuni se ne erano accorti di questo mio stato di inquietudine. Sembrava che io vi avessi voltato le spalle. Facevo fatica a gestire stress e lavoro. Ho pensato di provarci per i 7 mesi che ho passato qua dentro”

I suoi tre compagni lo sostengono e gli danno anche qualche consiglio. In particolare, Dustin gli consiglia di gestire meglio questa sua situazione:

“Non devi andare da zero a cento, non aiuta la situazione e neanche te. Tu devi chiedere aiuto quando ti succede, puoi parlare con noi”

Amici 23, Holden va via e poi torna: Zerbi e Celentano lo riaccolgono

Holden ha un confronto anche con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sostenuto dai suoi tre compagni. Ai due professori spiega, rivolgendosi subito al suo coach, cos’è successo:

“Ci tenevo ad avere un chiarimento con te, per quello che è successo e per i modi non carini che ho avuto. Quello che è successo è che da un po’ di tempo mi porto dietro… è come se ci fosse una sfida nella sfida. La tensione è tanta, io credo di aver avuto difficoltà. Volevo scusarmi per i modi, non ero lucido. Non riesco neanche a parlarne. Non è che ero chissà a fare cosa e non ero a lezione. Ero in bagno che stavo male”

Holden soffre di attacchi di panico e non sta vivendo con la massima serenità questa esperienza. Chiaro che Ayle ha creato un precedente, come fanno notare i telespettatori. Ma è anche vero che questa è un’altra fase del programma, ovvero il Serale. Lo spiega per bene Alessandra Celentano:

“Quella maglia ce l’hai già, te la sei sudata. Siamo in una fase diversa ora. Quando ho scelto Marisol e Dustin li ho scelti perché ero convinta e tutta la responsabilità del loro tragitto era ed è stata nelle mie mani. Questa è una fase diversa. Passiamo da una fase di scuola a una di professionismo. Da adesso in poi, non è più la Scuola prima. Vi siete già presi la maglia e sarete giudicati, non più da noi, ma da una giuria esterna. Continueremo ad accompagnarvi, ma sono due fasi diverse e tu la tua maglia te la sei già guadagnata”

Rudy Zerbi è d’accordo con la sua collega, facendo notare che non può prendere questa decisione lui: “Se non fossimo stati al Serale, sarei stato io a mandarti a casa. Ora sono i giudici a eliminarti e nessun altro”. I due professori ritengono di aver bisogno di Holden, perché la squadra è al completo composta da quattro allievi. D’altronde il cantante è uno degli elementi più forti di questa edizione, ritenuto un papabile vincitore.

Holden torna ad Amici: è l’edizione dei crolli

Questa è un’edizione difficile per gli allievi. Molti ritengono che quanto accaduto a Holden sia la conferma che gli allievi siano sottoposti continuamente a un forte stress. D’altronde questo rispecchia anche un po’ la realtà di tanti ragazzi. Ayle aveva lasciato il talent è poi è tornato, ma tra le polemiche di tutti.

Mew ha abbandonato il programma a causa della depressione, seguita da Matthew. Ed ecco che ora ad avere un crollo è anche Holden, che genera davvero il panico nella Scuola. Infatti, non tutti sono felici del suo ritorno nella Scuola.

Amici 23, Holden torna dopo l’abbandono: Mida esplode

Tutti (o quasi) sono felici di rivedere Holden tornare in Casetta. Mida, però, storce subito il naso e non corre a salutarlo. Qualche minuto dopo lo raggiunge e gli spiega cosa pensa al riguardo:

“Sono un po’ scosso. Non mi sembra giusto, ti dico la verità. Non è un fattore tra me e te. Per come ti sei posto con Ayle. Io non voglio contestare i motivi. Io l’ho percepito che tu stavi male negli ultimi giorni, mi dispiaceva. Lo capisco, non mi va di vedere uno che sta male. Io sono dell’idea che però uno va anche incontro a delle conseguenze. Sembra passata una vita da quando te ne sei andato”

Holden spiega a Mida che il motivo per cui Ayle aveva abbandonato la Scuola era completamente diverso: “Lui è andato via perché era arrivato ultimo e aveva paura che non arrivava al Serale”. A questo punto, Celentano e Zerbi convocano tutti gli allievi per spiegare cos’è davvero accaduto con Holden. Il primo a parlare è Rudy:

“Penso sia più bello provare a vincere contro uno forte. Cercate intanto di provare il godimento e dare il massimo di voi stessi, invece di perdere tempo a lamentarvi e a parlare di principi e regole. Tra di voi chi ha seguito davvero le regole forse sono quattro o cinque. Non si punta il dito, mai, almeno quando non si ha molto da insegnare o non si è puliti fino in fondo”

I due storici professori del talent fanno presente ciò che avevano detto in precedenza alla loro squadra, ovvero che questa è una fase diversa. Detto ciò, chiariscono che fosse accaduto tempo fa sarebbe stato diverso, ovvero l’avrebbero mandato a casa. Ayle interviene e chiede spiegazioni, in quanto al suo rientro lui era stato proprio da loro criticato.