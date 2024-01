Mew: “Perché ho lasciato Amici”, depressione e ruolo di De Filippi

Mew finalmente ha spiegato perché ha lasciato Amici di Maria De Filippi. La cantante di Vivo rompe il silenzio e lo fa con un video condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram. L’ex allieva del talent show di Canale 5 preferisce parlare visto che sono avanzate tante ipotesi, tra le quali alcune che hanno messo sotto accusa Matthew. Ebbene Mew conferma l’idea che molti dei suoi fan si sono fatti nei giorni scorsi dopo alcune sue mosse social.

Infatti, determinati gesti su X (ex Twitter) della cantante avevano già fatto intendere la verità. Ciò che è certo oggi è che Mew ha deciso di lasciare Amici e Matthew l’ha seguito, non il contrario. L’ex allieva parla di una situazione delicata, della forza ritrovata e anche del ruolo di Mara De Filippi in tutto questo. Mew decide di aprirsi con i suoi, parlando della sua depressione, che l’ha portata a prendere la decisione di andare via.

Mew dopo Amici parla della sua scelta “difficile ma anche positiva”, poi entra nel dettaglio spiegando cos’è successo:

“Ogni passo lì dentro è delicato ed entrare ad Amici per me è stata una salvezza. Veramente una salvezza. Mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Sono entrata da nessuno nella scuola e ne sto uscendo consapevole non solo dei miei limiti ma soprattutto di come fare a superarli. Per questo ho deciso, insieme a tutti, che sarebbe stato giusto essere sincera, soprattutto con me stessa. Ascoltare il mio corpo, la mia mente, continuare questo percorso affrontandolo senza indossare maschere, non ha senso. Purtroppo la depressione salta fuori nei momenti anche migliori della vita”

Mew spiega che la depressione è saltata fuori proprio nel momento più bello della sua vita, quello che stava vivendo nella Scuola di Canale 5. La cantante, con maturità e avvicinandosi ai suoi fan, spiega che nel talent aveva addirittura smesso di mangiare. Allo stesso tempo, cercava di non mostrare queste sue difficoltà a nessuno.

Poi, però, ha capito che “che si può crollare, ma è importante parlarne”. Questo è di sicuro un grande insegnamento per il pubblico che la segue e la sostiene. Con il tempo “i pensieri oscuri sono tornati, sempre più forti”, racconta Mew, senza nascondersi. Ed è giusto così, perché si tratta di un argomento delicato, ma che riguarda tantissime persone, dai più giovani ai più adulti.

Bisogna parlarne e non vergognarsi di questi momenti bui, per riuscire a uscirne più forti di prima. Sebbene avvertisse l’amore dei suoi fan e le attenzioni delle persone presenti nel programma, Mew diventava sempre più fragile. Ad aiutarla ci ha sempre pensato Matthew, con un amore che l’ha travolta.

Parlando del fidanzato ed ex allievo di Amici, Mew conferma che non è incinta. A questo punto, la cantante giustamente ricorda quanto sia importante mettere in primo piano la propria salute mentale.

“Questo messaggio è per dire abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100%. Di non pensare che i vostri dolori siano condanne, che non esiste solo l’ambizione. Io prendo questi miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi, passo dopo passo. Vi voglio bene”

Amici 23, Mew parla del rapporto con Maria De Filippi

In tutto questo che ruolo ha avuto Maria De Filippi? La ‘seconda mamma’ di questi ragazzi che entrano nella Scuola di Canale 5 non ha di certo deluso le aspettative di Mew:

“Se penso ad Amici penso a Maria, che è una donna incredibile che mi ha aiutato e sostenuta in qualsiasi momento. Mi ha dato l’appoggio di cui avevo bisogno e soprattutto mi capisce. Per questo il rapporto che abbiamo lo porterò sempre nel cuore”

Come sempre, Maria ha dato tutto il suo sostegno all’ormai ex allieva. E di certo i telespettatori non restano stupiti di questo.