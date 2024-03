Amici serale anticipazioni: chi è l’eliminato e chi è al ballottaggio

Il primo atteso appuntamento del Serale di Amici 2024 è stato registrato. Amici News ha come al solito riferito i dettagli di tutto quel che è avvenuto durante la puntata che verrà trasmessa sabato 23 marzo in prime time su Canale Cinque.

Amici, ospiti e giudici prima puntata del Serale

Come annunciato, tutti i giudici dell’edizione 2023 sono stati riconfermati. Infatti si sono rivisti Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Michele Bravi ha cantato il suo nuovo singolo dal titolo Malumore francese. Il brano è stato realizzato con la collaborazione con Carla Bruni.

Ospiti:

Giusy Buscemi

La Signora Coriandoli

Enzo Iacchetti

Giobbe Covatta

Amici Serale, puntata del 23 marzo 2024: prima manche

La prima sfida sfida ha visto fronteggiarsi i team di Rudy Zerbi – Alessandra Celentano e Anna Pettinelli – Raimondo Todaro.

Prima esibizione: Petit contro Giovanni. Vince il cantante.

Poi è stato proposto il guanto pole dance tra Marisol vs Gaia. A dimostrarlo una professionista esterna. Todaro non ha accettato il guanto perché lo ha valutato non equo. Dicono la loro sia la Celentano sia l’ex volto di Ballando con le Stelle. Alla fine il guanto viene annullato.

Si procede:

Marisol insieme a Dustin contro Martina. Vince quest’ultima cantando Pink. Marisol e Dustin danzano sulle note di America di Gianna Nannini

Holden vs Lil Jolie. Vittoria di Holden che canta Quanto forte ti pensavo di Madame

A trionfare è il team Zerbi-Cele, Ayle viene eliminato.

Amici anticipazioni, seconda manche

Sfida tra i team Zerbi-Cele contro i Cucca-Lo. Vittoria della squadra Zerbi- Cele che cede la mano

Petit vs Sarah. Trionfa Petit che canta il suo inedito intitolato Tornerai. Sarah invece ha intonato Moon River

Il guanto di sfida è sul tema passione:

Dustin vs Kumo insieme a Isobel sul divano. Ha la meglio Dustin

Altra vittoria per Zerbi e Celentano. Al ballottaggio finiscono Sara, Gaia e Kumo. Prima salva Gaia, seconda Sara. Kumo va al ballottaggio finale.

Amici Serale 2024, prima puntata: terza manche

La mano avrebbe dovuto essere decisa di nuovo dal team Zerbi-Cele. I due insegnanti fanno però sapere di esser molto soddisfatti di come sono andate le cose e passano il boccino. Si va così ancora alle buste. La patata bollente va al team Cucca-Lo che sceglie di affrontare la squadra Petti-Todaro

Viene annunciato il guanto partnering:

Sfida Giovanni vs Nicholas. Vince Nicholas con Elena D’Amario.

Lucia balla una sola volta insieme a Sebastian sulle note di Physical, ma non porta a casa il punto. Trionfa Martina cantando Tu no di Irama.

Mida vince cantando Tuyo contro Lil Jolie che intona Piazza Grande di Lucio Dalla

Nel ballottaggio della terza manche ci sono Martina, Lil Jolie e Gaia. Ultima Lil Jolie che finisce al ballottaggio finale con Kumo. Per il verdetto bisognerà attendere sabato 23 marzo, in quanto, come lo scorso anno, sarà comunicato all’eliminato/a in Casetta.

Retroscena, liti e curiosità