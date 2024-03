Amici, guanti di sfida e litigi tra Nicholas e Giovanni: cos’è successo

Ormai manca davvero pochissimo alla prima puntata del serale e per gli allievi di Amici è giunto il momento di lanciarsi reciproci guanti di sfida e mettere così alla prova le loro reali abilità. I primi a confrontarsi saranno Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. I due ballerini infatti hanno ricevuto il loro primo guanto di sfida nel corso della puntata odierna, mercoledì 20 marzo, del daytime di Amici e si troveranno a doversi sfidare nella prima puntata del serale che andrà in onda sabato 25 marzo.

Una situazione che però ha messo (e non poca) zizzania tra i due che, in seguito alle reciproche dichiarazioni di sfida, sono stati protagonisti di un forte litigio. I due sono sempre stati amici durante tutto il loro percorso all’interno del talent show ma ora sembra proprio che i rapporti tra i due si siano incrinati, complici la concorrenza e il desiderio di primeggiare che si stanno facendo sempre più forti via via che ci si avvicina alla finale.

Guanti di sfida reciproci tra Giovanni e Nicholas

Mancano poche ore alla registrazione della prima puntata del serale e, per rendere le cose un po’ più interessanti, Raimondo Todaro ha deciso di lanciare per primo un guanto di sfida a Nicholas, suo ex allievo. Il coach di ballo ha comunicato così la sua decisione all’ex allievo: “Nicholas, è iniziato il serale ed è tempo di guanti di sfida. […] In questo guanto dovrai sfidarti con Giovanni. E dato che venite da due mondi completamente diversi ho pensato a uno stile che non appartiene a nessuno di voi: il flamenco“.

Una scelta che sin da subito non è parsa affatto equilibrata a Nicholas, che è rimasto molto colpito dall’ultima parte del messaggio di Todaro nel quale il coach sottolineava il fatto che Giovanni, avendo molto più carisma di lui, sicuramente vincerà la sfida. Una conclusione molto dura e che ha fatto capire perfettamente come in realtà Todaro non abbia ancora superato del tutto il fatto che Nicholas lo abbia sostituito con Emanuel Lo.

Nonostante le premesse, Nicholas e il suo coach hanno raccolto il guanto di sfida, sottolineando però quanto il flamenco sia un ballo dall’impostazione tipicamente e prettamente latina e che per questo motivo Giovanni sia avvantaggiato rispetto a lui nella sua esecuzione: “Qua dice “uno stile che non appartiene a nessuno di voi” ..Non è cosi, è un’impostazione latina. Non è normale scriverlo. […] quando lo vai a dire davanti ai giudici pensano che questo stile non appartenga effettivamente a nessuno dei due. Quindi non è normale, perché se penso che non appartiene né a me né a te e poi vedo che tu sei nettamente più bravo allora dico “cavolo, Giovanni è un grande ballerino””, è stato il commento a caldo di Nicholas.

A quel punto, Emanuel Lo ha deciso di “restituire il favore” al suo collega e ha lanciato egli stesso un altro guanto di sfida a Giovanni. La scelta del coach è ricaduta su un passo a due. Una decisione che a Giovanni è parsa totalmente squilibrata in quanto si tratterebbe di un ballo fuori dalle sue corde ma perfettamente in linea con la formazione del suo avversario. Nonostante tutto però Giovanni, spinto anche da Todaro, ha accettato il guanto di sfida di Emanuel Lo e ha chiuso il discorso tuonando contro il collega ballerino: “Gli facciamo capire che quello che lui ha fatto in due anni può essere fatto presentabile anche in una settimana”.

La reazione di Nicholas alle parole di Giovanni

Una dichiarazione che Nicholas non ha preso affatto bene. Il ballerino infatti, dopo aver sentito le sopracitate dichiarazioni dell’amico, lo ha voluto incontrare per un confronto e per capire come mai avesse sbottato così.

“È stata una cosa pessima“, ha iniziato il ballerino di Emanuel Lo. Poche ma incisive parole alle quali Giovanni ha risposto cercando di giustificare il suo atteggiamento: “La sfida si deve affrontare con cazzimma. Ho detto ti faccio fare una figura di me**a, ma solo per la competizione, magari la farò io nel tuo guanto di sfida ma non è che per questa cosa non ci parliamo più“.

Insomma, il comportamento di Giovanni ha deluso e non poco Nicholas ma ha lasciato basiti anche altri allievi del programma. Prima tra tutti Gaia, altra allieva di Raimondo Todaro, che ha rincarato la dose dicendo: “Il tono con cui lo hai detto è stato brutto, Non me l’aspettavo da te“.