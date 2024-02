Amici 23, Ayle divide: perché il caso è delicato, prof e allievi decisi

Ayle ha lasciato Amici 23 e creato un caso. Deciso, il cantante se n’è tornato a casa sua, dopo essere arrivato penultimo nella classifica di domenica. A notte fonda, però, ha richiamato la produzione chiedendo di poter rientrare nella Scuola. Prima di prendere una decisione, Maria De Filippi ha preferito avere l’opinione degli allievi. Dunque, in forma anonima cantanti e ballerini hanno detto la loro con un sì o con un no. Intanto, la conduttrice ha riunito in studio tutti i professori per discutere della richiesta di Ayle.

Durante il Daytime di ieri, la produzione si è difesa quando il cantante ha palesato la sua difficoltà a seguire le regole del talent show. Nello studio oggi non ha preso parte alla discussione Lorella Cuccarini, probabilmente perché questo momento risale ai giorni in cui si è dovuta impegnare a gestire il suo al Festival di Sanremo 2024. A prendere subito la parola è stata Alessandra Celentano, la quale crede che l’atteggiamento di Ayle non sia corretto.

Pertanto, la maestra ritiene che sia giusto dare la possibilità a un altro cantante che potrebbe apprezzare di più questa esperienza di andare al Serale, visto che i posti sono limitati. Questo perché Ayle si è spesso lamentato e ha più volte palesato la sua intenzione di andare via. Raimondo Todaro ed Emanuel Lo hanno appoggiato Celentano, ritenendo che non sia rispettoso questo atteggiamento e che da questo il cantante trarrebbe insegnamento. Cuccarini, assente in studio, ha espresso a distanza la sua opinione, affermando di voler dare invece un’altra possibilità ad Ayle.

Rudy Zerbi ha appoggiato il pensiero di Alessandra Celentano, dicendosi contrario al ritorno del cantante: “Questa scuola non è un albergo, che entri ed esci quando vuoi. Se Anna accetta di farlo rientrare gli deve dare la maglia del Serale”. Insieme agli altri professori di Amici, Celentano ritiene che il loro ‘no’ sia per il suo bene. I prof hanno fatto notare che non si è trattato di un momento di buio, ma più volte Ayle ha avuto l’idea di lasciare il talent e di confrontarsi con tutti. Pettinelli, però, non riesce a chiudere la porta in faccia al suo allievo:

“È un ragazzo diverso da tutti gli altri. Ha difficoltà concrete. Non si tratta di svogliatezza perché è arrivato penultimo in classifica. Non ha gli strumenti per reagire. Io ho vissuto con lui le ultime ore prima della scelta, soffertissima. Un dolore che io fisicamente ho percepito vicino a lui. Questo ragazzo ha delle difficoltà e penso che tutti noi possiamo aiutarlo. Io credo che una seconda chance non possa essere negata a nessuno, perché ho capito i problemi che ha questo ragazzo”

Il pubblico aveva già compreso che dietro l’atteggiamento di Ayle ci sono dei particolari problemi interiori. Non c’entra la disciplina, ma altro. Ma i telespettatori credono che questo non sia il luogo per risolvere questi problemi. È da comprendere, però, anche la reazione di Pettinelli che non riesce a chiudere la porta in faccia ad Ayle umanamente, avendolo vissuto da vicino. Il pubblico, dunque, è diviso in due.

La scelta è effettivamente complicata, perché da una parte ci sono delle regole del talent show da rispettare e dall’altra c’è un ragazzo fragile. Zerbi insiste nel chiedere a Pettinelli di consegnare la maglia del Serale ad Ayle se lo farà rientrare. La professoressa, però, intende usare le prossime settimane per metterlo ancora alla prova.

Sembra proprio che Anna, essendo stata la sua insegnante, senta nei confronti di Ayle una responsabilità importante, che probabilmente va oltre la Scuola. Intanto, Maria De Filippi risponde a Zerbi spiegando:

“Penso che quello che lei ti ha detto non c’entri con le lezioni. Io so che lui ha richiesto la lezione del riscaldamento vocale, ma lui non va per due volte perché dice che non si sente pronto”

Gli allievi, vedendo il confronto tra i professori, hanno deciso di rivotare. Prima erano 11 sì e 6 no. Avendo ascoltato i pareri degli insegnanti, ben 15 hanno votato no e 2 sì. In ogni caso, la decisione di Anna Pettinelli verrà svelata con i prossimi Daytime.