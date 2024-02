Amici Ayle surreale: va via, poi chiede di tornare. De Filippi si tutela

Ayle ha lasciato Amici di Maria De Filippi, spiazzando i suoi compagni. Fino alla fine, soprattutto Lucia, hanno tentato di farlo riflettere su questa sua decisione così importante. Ma alla fine il cantante ha deciso di abbandonare la Scuola, come aveva già pensato di fare la scorsa settimana. Attenzione però, perché la decisione di Ayle non è definitiva. Infatti, poi è avvenuto il colpo di scena.

Andando con ordine, dopo la puntata di domenica 11 febbraio, il cantante ha nuovamente chiesto alla sua insegnante un confronto. Questa non è la prima volta che l’allievo ha questi pensieri. Dopo l’uscita di Matthew e Mew, Ayle più volte ha palesato la sua intenzione di andare via dalla scuola. Il cantante, anche oggi, parlando con Anna Pettinelli ha precisato di non riuscire più ad andare avanti.

Questo perché è arrivato penultimo nella classifica e non riuscendo più a lottare preferisce gettare la spugna. Più volte Ayle ha fatto presente a Pettinelli di non riuscire a integrarsi bene nel sistema del talent show di Canale 5. Non solo, si è detto convinto che fuori dalla Scuola di Canale 5 riuscirebbe comunque a fare qualcosa come cantante.

A differenza della scorsa settimana, Pettinelli non è riuscita a convincerlo del contrario. Così Ayle ha deciso di lasciare Amici 23 ed è tornato in Casetta a dirlo ai suoi coinquilini. Qui Lucia ha tentato di farlo riflettere, come anche gli altri allievi. A un certo punto, Ayle ha ammesso di non riuscire a integrarsi nella Scuola anche per via delle regole che ci sono.

Per difendersi, giustamente, la produzione ha pensato bene di palesare al pubblico qual è il regolamento che gli allievi devono seguire in Casetta. Un giusto intervento quello del programma, in quanto i telespettatori avrebbero potuto pensare che cantanti e ballerini sono messi di fronte a spietate regole.

Invece, le regole sono abbastanza semplici e corrette, in linea per una giusta convivenza e per gli studi. Ad esempio, vi è quella di mantenere la Casetta in ordine e di usare il cellulare solo in determinati momenti della giornata. Inoltre, tra le altre regole, c’è anche quella del divieto di andare a fumare mentre sono in corso le lezioni.

Regole comuni e per nulla invadenti nella vita di un ragazzo, dettaglio che ha fatto subito notare Sofia. Questo regolamento, però, non fa vivere sereno Ayle ad Amici: “Sì, però non è per me”. Alla fine il cantante ha salutato tutti i suoi compagni d’avventura e con il sorriso ha lasciato la Casetta.

Ma non è finita qui. La produzione ha fatto sapere al pubblico che è stata messa a sua disposizione un’auto che l’ha riportato a casa sua a Livorno. Ebbene, una volta tornato nella sua abitazione, Ayle ha chiesto di poter rientrare nel talent show. “Cosa succederà?”, così ha concluso il messaggio la produzione.

Le anticipazioni del Daytime di domani mostrano Maria De Filippi mentre chiede a cantanti e ballerini di scegliere loro se permettere ad Ayle di tornare in gioco. Dunque, ognuno di loro, in forma anonima potrà esprimere la sua opinione, con un sì o con un no. Non resta che attendere domani pomeriggio per scoprire se Ayle tornerà oppure no. Maria e produzione si tolgono, quindi, ogni responsabilità e lasciano agli allievi la decisione.