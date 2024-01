Amici 23, dopo Mew parla Matthew: “Perché sono andato via”

Dopo Mew, anche Matthew rompe il silenzio sulla loro decisione di lasciare Amici 23. Quanto fatto dalla coppia è sicuramente la svolta che più ha attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5. Il mistero che per diverse settimane ha riguardato la scelta dei due cantanti di lasciare il talent show di Maria De Filippi ha tenuto i telespettatori con gli occhi puntati sui loro profili social. Ma solo in questi giorni entrambi hanno deciso di parlare.

Dopo vari indiscrezioni, la prima a rompere il silenzio è stata Mew, la quale ha deciso di abbandonare il suo percorso nella Scuola di Canale 5 a causa della depressione. Dietro la scelta della cantante di Vivo ci sono alcune problematiche abbastanza delicate e oggi sono tanti coloro che la stanno supportando. In questi minuti, arriva l’intervento di Matthew, il quale condivide anche lui un video sul suo profilo ufficiale di Instagram.

“È sempre molto difficile mettere a nudo le proprie fragilità e insicurezze. È quello che voglio fare in questo video. Entrare dentro la Scuola mi ha permesso di vedermi proiettato nel futuro che ho sempre desiderato, di farmi conoscere persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e maturare a livello artistico e caratteriale”

A questo punto del discorso, Matthew dopo Amici 23 assicura che quello nel talent è “un percorso di alti e bassi”. In particolare, a dargli importanti insegnamenti è stata Maria De Filippi: “Contare fino a 10 è quello che mi ha insegnato Maria, a cui voglio mandare un abbraccio, perché ha sempre voluto fare uscire il meglio di me”.

Matthew sottolinea che, a un certo punto del suo percorso, ha subito la perdita di una persona a lui cara. La nonna è morta mentre si trovava nella Scuola di Canale 5, tanto che in quel periodo non ha preso parte a una puntata della domenica. Sebbene abbia cercato di nascondere il suo dolore, quanto accaduto l’ha destabilizzato.

Matteo parla anche di Mew, della loro storia d’amore nata dopo essersi conosciuti attraverso il talent show. “Due anime non si incontrano mai per caso”, di questo ne è certo il cantante di Fammi. Ed ecco che entra nel dettaglio della sua decisione di lasciare la Scuola, confermando che è stato lui a seguire Mew e non il contrario.

Dopo tutto ciò che ha dovuto affrontare e la decisione presa dalla cantante di lasciare il talent, non se l’è più sentita di continuare il suo percorso. Questa decisione, però, per Matthew non segna la fine, ma un nuovo inizio, tanto che promette nuove canzoni in arrivo. “Vi mando un abbraccio e ci vedremo presto”, assicura Matteo, concludendo il video messaggio.