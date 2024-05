Amici, ex professionista si sbilancia: “Chi vincerà”, poi punge Mida

Manca ormai una settimana alla finale di Amici di Maria De Filippi e nella puntata andata in onda ieri su Canale 5 si sono saputi i nomi dei ragazzi che si giocheranno il titolo di vincitore. Quest’anno si è deciso di disputare insolitamente una finale a sei e sul web c’è già chi sta provando ad indovinare chi si porterà a casa la coppa. Anche alcuni ex volti del programma, sia vecchi concorrenti che professionisti, si sono sbilanciati circa chi potrebbe essere il vincitore di quest’edizione. In particolare Fabrizio Prolli, parlando con Fanpage, ha rivelato chi secondo lui vincerà per la categoria canto e chi per quella del ballo.

Sono sei i ragazzi che quest’anno si giocheranno il titolo di vincitore. Ad essere arrivati in finale sono precisamente i cantanti Holden, Mida, Petit e Sarah ed i ballerini Dustin e Marisol. Una scelta insolita quella di portare così tanti talenti in finale, in quanto solitamente erano solo in quattro a sfidarsi per il titolo. Maria ha voluto fare una sorpresa a Mida e Sarah, gli ultimi a contendersi la maglia, portandoli entrambi nella prossima puntata. Ormai manca solo una settimana e sul web sono diversi i nomi fatti dai telespettatori su chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione. Stando ai bookmaker il favorito è Petit, seguito da Holden e Sarah. Anche alcuni ex volti del programma si sono sbilanciati circa chi potrebbe vincere.

L’ex ballerina Lucia, eliminata a qualche puntata dalla finale, ha preferito non fare nomi. Si è maggiormente esposto, invece, un ex professionista. Si tratta nello specifico di Fabrizio Prolli che su Fanpage ha rivelato chi secondo lui vincerà per la categoria canto e chi per quella ballo. Secondo lui il cantante che vincerà questa edizione di Amici sarà Holden mentre per il ballo ad alzare la coppa sarà Marisol. Parlando con la rivista, l’ex professionista ha anche motivato la sua supposizione.

Qui di seguito quanto dichiarato da Prolli a Fanpage in merito a chi vincerà il talent:

A chi andrà la vittoria? Se dovessi scegliere, secondo me potrebbe vincere Holden per il canto e Marisol per la danza. Trovo Holden centrato e maturo nel suo percorso professionale e musicale. Subisce il pregiudizio di essere il figlio di una persona conosciuta nell’ambiente (Paolo Carta, ndr), però questo non vuol dire niente. È molto bravo. Invece Marisol trovo che sia pazzesca, perché è molto, molto, molto versatile.

Fabrizio ha poi aggiunto che chi riteneva più debole è già stato eliminato nelle prime fasi del serale e che a contendersi il titolo sono rimasti ormai i più forti. L’unico a non convincerlo troppo è Mida. Ha difatti affermato di distrarsi quando canta.

Qui di seguito le sue parole: