Amici 23, semifinale: tutti i finalisti, colpo di scena. Giudici surreali

Questa sera, 3 maggio, su Canale 5 è andata in onda l’ottava puntata nonché la semifinale del Serale di Amici 23. Una semifinale giocata solo tra due squadre, quella di Alessandra Celentano – Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini – Emanuel Lo. Questo perché, con l’eliminazione di Martina, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli sono rimasti ufficialmente senza allievi. Nel corso della puntata, i ragazzi dei “Zerbi – Cele” hanno ripetutamente battuto la squadra avversaria, vincendo quasi tutte le sfide contro Mida e Sarah.

Difatti, uno dopo l’altro, sono andati in finale tutti i componenti del team di Zerbi e Celentano: prima i ballerini Marisol e Dustin e successivamente i cantanti Petit e Holden. Il ballottaggio finale è infatti stato tra Mida e Sarah. Tuttavia, alla fine, c’è stato un colpo di scena inaspettato: non è stato eliminato nessuno. Ma, vediamo meglio cos’è successo durante l’ottava puntata di Amici.

Amici 23, prima manche: vincono Rudy Zerbi e Celentano

Nella prima manche, si sono sfidati i “Cuccalo” contro i “Zerbi-Cele“. Marisol batte subito Mida, facendo vincere il boccino ai suoi professori. Da lì, la Celentano schiera Marisol ben due volte prima contro Sarah e poi contro Mida, trionfando contro entrambi. Dunque, la squadra di Zerbi e Celentano vince e si deve decidere chi è il primo finalista tra Marisol, Petit, Dustin e Holden. Giustamente, la prima finalista scelta dai giudici è Marisol.

Amici 23, seconda manche: seconda vittoria di Zerbi e Celentano

Per la seconda manche, Celentano e Zerbi adottano la stessa strategia, schierando sempre Dustin contro Mida e Sarah. Il ballerino riesce a vincere contro entrambi, portando al secondo trionfo la sua squadra. Come prima, i tre allievi rimasti si esibiscono per ottenere un posto in finale che, infine, va a Dustin.

Amici 23, terza manche: tripletta per Zerbi e Celentano

Dopo un eccezionale intervento comico di Geppi Cucciari, inizia l’ultima manche della serata. La prima sfida è tra Mida e Petit, che si aggiudica il punto. Si va avanti con Holden contro Sarah, che porta il punto alla sua squadra per la prima volta in tutta la serata. Infine, però, Petit batte Sarah e, per la terza volta di fila, il team di Zerbi e Celentano vince la gara. Dunque, Petit e Holden cantano i loro inediti e i giudici decidono che tra loro il terzo finalista deve essere Petit.

Amici 23, ottava puntata: nessun eliminato, colpo di scena

Ha inizio il ballottaggio tra Mida, Holden e Sarah. Ognuno di loro canta prima la propria hit estiva e, successivamente, una cover. Il primo a salvarsi è Holden, che prende la famigerata maglia d’oro e diventa il quarto finalista di Amici 23. Dunque, tutta la squadra di Zerbi e Celentano è in finale. L’ultima sfida è tra Mida e Sarah, ai quali però non è richiesta una nuova esibizione. Prima di tornare in casetta, Maria De Filippi annuncia un premio da parte di Spotify per Mida, che avrà l’opportunità di andare a Stoccolma per registrare una cover.

Dunque, i ragazzi tornato in casetta per aspettare il consueto verdetto. Tuttavia, ad un certo punto, Mida e Sarah vengono richiamati in studio. Una mossa sospetta, che fa subito pensare ad un colpo di scena. I due cantanti arrivano nello studio ormai vuoto e vengono raggiunti da Maria, che è apparsa con una comoda camicia e dei jeans. La conduttrice si è quindi seduta in mezzo agli allievi, parlando loro di un “effetto sorpresa“.

Prima, consegna la maglia a Mida, annunciandogli che è ufficialmente il quinto finalista. Il cantante scoppia a piangere e prende il braccio la presentatrice senza riuscire a trattenere la propria gioia. Ma, non è finita qui. A Sarah viene poi consegnata una lettera dalla giuria che annuncia di aver chiesto alla produzione di poter mandare tutti i semifinalisti in finale. Dunque, la scelta è ricaduta sulla produzione che ha deciso che la finale sarà a 6 e non a 5 come previsto.

Mida con te abbiamo un appuntamento alla Finale di #Amici23! pic.twitter.com/MbkFohVApC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 12, 2024

Sarah, tra le lacrime, raggiunge il centro studio e prende la sua tanto ambita maglia. I due cantanti si abbracciano commossi, anticipando di voler fare uno scherzo ai loro compagni in casetta. Insomma, il ‘pongo-regolamento‘ di Amici ha colpito ancora. In questa occasione, però, la modifica delle regole ha fatto davvero felici i fan dello show, che non vedono l’ora di vedere i loro beniamini godersi la finale.