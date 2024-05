Amici, Marisol 1° finalista: Petit commosso e Celentano sorprende

Questa sera, domenica 12 maggio, su Canale 5 è andata in onda la semifinale di Amici 23. La puntata, registrata lo scorso giovedì, è stata trasmessa eccezionalmente di domenica per dare spazio alla finale dell’Eurovision, durante la quale l’ex allieva Angelina Mango si è classificata al settimo posto. La serata è iniziata subito con la sfida tra la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vs il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Questo perché Raimondo Todaro e Anna Pettinelli sono rimasti senza allievi. Difatti, i due professori sono stati relegati in fondo allo studio, senza poter partecipare attivamente alla gara.

Per decidere a chi andrà il boccino, si sono sfidati Mida e Marisol, con la vittoria di quest’ultima che permette alla sua squadra di scegliere le esibizioni da schierare. Durante l’intera manche, Celentano ha sempre fatto esibire Marisol, la quale ha sconfitto sia Mida che Sarah, garantendo così il trionfo della manche al team dei “Zerbi-Cele“. Dopodiché, i quattro componenti della squadra (Marisol, Petit, Holden, Dustin) si sono sfidati per aggiudicarsi la maglia del primo finalista.

Marisol è la prima finalista di Amici 23: le reazioni

Giustamente, alla fine, i giudici decidono di decretare come prima finalista Marisol. La ballerina non solo ha affrontato tutta la manche da sola, ma ha fatto delle esibizioni realmente eccezionali, mostrando la sua grande crescita in questi mesi di programma. Da settembre ad oggi, l’allieva ha fatto un percorso degno di nota, meritandosi pienamente la finale. All’annuncio del suo nome, Marisol è scoppiata in lacrime, rifugiandosi poi nelle braccia del fidanzato Petit, il quale si è commosso insieme a lei. E non solo: il cantante l’ha anche sorpresa con un dolce bacio.

mi strappo il cuore e ve lo lancio pic.twitter.com/b21dH2ff5h — giuli✨/petisol era (@sonogiuliae) May 12, 2024

Dopodiché, Marisol è corsa ad abbracciare la sua insegnante, Alessandra Celentano. La Maestra ha speso per mesi splendide parole per la sua allieva, mostrando una fiducia costante in lei fin dall’inizio. Solita ad avere reazioni molto esuberanti e a gongolare per le vittorie dei suoi ragazzi, questa volta la Celentano ha sorpreso. La professoressa si è commossa e ha abbracciato Marisol, sussurrandole all’orecchio di essere molto emozionata per lei. Quindi, una risposta decisamente più pacata, ma che rivela un lato inedito della coreografa, dimostrando quanto tenga effettivamente ai suoi ballerini.