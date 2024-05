Amici, Holden ansioso stupisce: “Complimenti a tutti tranne Petit”

La finale di Amici di Maria De Filippi è ormai sempre più vicina. Questa sera andrà in onda la semifinale, occasionalmente di domenica, mentre sabato prossimo, 18 maggio, si terrà la finalissima in cui i ragazzi rimasti in gara si giocheranno il titolo di vincitore. Nel corso delle registrazioni della puntata di oggi, condivise da Wittytv, i ragazzi si sono abbandonati ad alcune dichiarazioni prima della semifinale. In particolare Holden ha ammesso di avere un po’ d’ansia, poi si è complimentato con tutti i compagni tranne che con Petit. C’è tuttavia un ma…

La puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5 è già stata registrata giovedì. Tramite le anticipazioni, quindi, si sa già quali saranno i ragazzi ad accedere alla finale che si terrà sabato prossimo. In gara sono rimasti in sei: i cantanti Holden, Mida, Petit e Sarah ed i ballerini Dustin e Marisol. Wittytv ha pubblicato alcuni video dei ragazzi intervistati in vista della semifinale. Tutti si sono rivelati parecchio in ansia. In particolare è stato Holden a mostrarsi il più loquace, abbandonandosi ad alcune dichiarazioni in merito. In particolare il cantante ha ammesso di essere più teso rispetto alle altre volte. Anche Mida ha rivelato di sentirsi un po’ male all’idea della semifinale.

Queste le parole di Holden rispetto al suo stato d’animo:

Giornata di semifinale, la più complicata con più ansietta e come dice Petit non aiuta l’attesa. La preparazione fomenta questa ansietta. Cerco di pensare che sia una puntata come un’altra chiaramente è un po’ più complicata. Non arrivare in finale soprattutto ad un passo sarebbe brutto ma nel caso sarebbe bellissimo comunque perché è stato fatto un grande percorso da tutti.

In seguito il cantante della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha aggiunto qualcosa di decisamente inaspettato. Il ragazzo ha difatti rivolto i suoi complimenti a tutti gli altri concorrenti rimasti in gara tranne che ad uno. Ad essere escluso è stato Petit, con il quale è risaputo abbia legato molto.

Queste le sue parole:

Complimenti a tutti, tranne a Petit.

Potrebbe suonare come una frecciatina nei confronti del compagno, tuttavia è abbastanza chiaro che Holden stesse scherzando. Il tono è difatti evidentemente ironico e lui stesso è scoppiato a ridere dopo aver pronunciato queste parole. Anche gli altri ragazzi rimasti in gara hanno trovato la sua battuta divertente, abbandonandosi a propria volta ad una risata.

Una finale diversa?

Stando ad alcune indiscrezioni sul web, quest’anno la finale di Amici potrebbe essere diversa rispetto al solito. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha difatti rivelato che in finale potrebbero andare cinque ragazzi o addirittura sei, mentre negli scorsi anni a sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di vincitore erano sempre in quattro. Chissà chi abbandonerà la gara questa sera! Intanto questo pomeriggio due degli insegnanti, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, sono stati intervistati a Verissimo da Silvia Toffanin.