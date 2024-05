Verissimo, Cuccalo: Toffanin ripetitiva, intervista fotocopia di un’altra

Domenica 12 maggio, giornata della festa della mamma, Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo i Cuccalo, ovvero Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I due compongono una delle squadre di Amici di Maria De Filippi, la cui puntata semifinale andrà in onda questa sera su Canale 5. Immediatamente, appena la conduttrice ha iniziato la sua intervista, si è avuta una sensazione di dejà vu. La chiacchierata è stata difatti molto simile ad un’altra della puntata trasmessa domenica scorsa, che ha visto protagonisti altri due insegnanti della scuola di Amici: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Quando Lorella ed Emanuel si sono seduti sulle sedie poste al centro dello studio per iniziare la loro intervista, la conduttrice Silvia Toffanin ha esordito nei loro confronti dicendo “Posso dire che siete bellissimi?”. Stessa identica cosa l’aveva già detta anche la settimana precedente ad altri due ospiti, proprio due professori della scuola di Amici! Nello specifico si tratta di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ospitati a Verissimo domenica 5 maggio. Insomma fin dall’inizio dell’intervista si è avuta la sensazione di stare assistendo a qualcosa di già visto.

Lo schema dell’ospitata è stato difatti molto simile – se non identico – a quello che ha caratterizzato quella con protagonisti Celentano e Zerbi. Toffanin ha difatti continuato domandando ai due insegnanti di Amici come fosse il loro rapporto con gli avversari, domanda fatta anche la settimana precedente ad Alessandra e Rudy. Inoltre anche Lorella ed Emanuel come i colleghi hanno affermato di divertirsi molto insieme, soprattutto durante i guanti di sfida tra i prof. Fortuna che, dopo un inizio abbastanza fotocopia, l’intervista abbia preso una piega diversa e si sia discostata da quella di Celentano e Zerbi.

Cos’hanno in comune Lorella ed Emanuel

L’intervista è continuata con Toffanin che ha voluto parlare del punto in comune tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I due sono difatti legati da una persona: Raffaella Carrà. La conduttrice ha voluto fare una sorpresa a Lorella, facendo rivedere un filmato di una sua esperienza da bambina proprio con il famoso caschetto biondo della tv. Poi ha mostrato delle clip anche di Emanuel con Raffaella. Gli insegnanti, inoltre, in uno dei tanti guanti di sfida dei professori hanno fatto proprio un omaggio alla Carrà.

Essendo la puntata in onda nella giornata della festa della mamma, non poteva poi mancare una domanda sull’essere genitori. Entrambi hanno quindi parlato del loro rapporto con i figli, in particolare Lorella ha rivelato di come questi siano gelosi del fatto che pensi più ai ragazzi della scuola di Amici che a loro!