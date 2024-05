Verissimo, Al Bano sconvolto: “Cosa?!”, c’entra la figlia Jasmine

Tra gli ospiti di domenica 12 maggio, giornata della festa della mamma, Silvia Toffanin ha ospitato nello studio di Verissimo il cantante Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine. I due hanno parlato a lungo del loro rapporto padre-figlia, ripercorrendo tutta l’infanzia di Jasmine e parlando della passione che li accomuna: la musica. La ragazza ha poi fatto una rivelazione in diretta che ha sconvolto il padre. Scopriamo cos’ha detto nel dettaglio.

Un po’ insolito che nella giornata della festa della mamma Silvia Toffanin abbia deciso di ospitare tutti papà. Tra gli ospiti di domenica 12 maggio ci sono difatti stati Ermal Meta, che ha da poco annunciato sui social che avrà una bambina, ed Al Bano insieme a sua figlia Jasmine. I due sono molto legati ed hanno partecipato insieme anche come giuria a The Voice Senior. Jasmine e papà Al Bano sono difatti accumunati dalla passione per la musica e lei ha anche voluto tatuare sul braccio una rosa, in riferimento ad una delle canzoni del padre. Nel corso della loro lunga intervista con Silvia Toffanin, i due hanno ripercorso tutte le tappe della vita di Jasmine. Quest’ultima ha poi fatto un annuncio in diretta che ha sconvolto Al Bano!

La giovane Carrisi ha difatti dichiarato di voler diventare già mamma. Questo ha lasciato spiazzato suo padre che vorrebbe prima vederla laureata e dedita alla sua carriera.

In seguito alle parole di Jasmine ha difatti sgranato gli occhi, spalancato la bocca e detto, con fare decisamente incredulo:

Cosa?!

Il cantante ha poi sottolineato come sia rimasto male per la fine della storia della figlia con un suo precedente fidanzato che gli piaceva particolarmente.

Al Bano ha anche rivelato che farà parte della giuria del nuovo talent di Canale 5, Io Canto Family. La scorsa settimana Silvia Toffanin aveva ospitato anche Anna Tatangelo e la conduttrice del programma Michelle Hunziker.

Un dettaglio non sfugge al web

Nonostante l’intervista si sia incentrata su un bellissimo rapporto tra padre e figlia, il web si è concentrato su altro. Un dettaglio riguardante Jasmine non è difatti sfuggito ai telespettatori, che hanno immediatamente commentato sui social. Qualcuno, difatti, si è domandato se la giovane Carrisi abbia fatto già ricorso a qualche ritocchino estetico. In particolare è stato sottolineato come sembri che abbia rifatto gli zigomi.

Qui di seguito un commento comparso su X (ex Twitter):