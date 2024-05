Concerto 1 maggio: Ermal vincitore (nonostante gaffe), top e flop

Come da consuetudine, anche quest’anno a Roma si è tenuto il concertone del 1 maggio. A fare da cornice all’evento è stato il Circo Massimo e a presentare sono stati Noemi, Big Mama ed Ermal Meta. E’ stato proprio quest’ultimo il vincitore indiscusso di una giornata partita sfortunata a causa della pioggia ed in cui ci sono stati diversi imprevisti. Scopriamo insieme cosa è piaciuto e cosa non è piaciuto al pubblico.

Il concerto organizzato al Circo Massimo in occasione del 1 maggio non ha di certo avuto la fortuna dalla sua parte. La giornata di oggi, difatti, è stata caratterizzata da una pioggia quasi incessante. Questo ha causato alcuni problemi tecnici che hanno ritardato l’inizio dell’evento. Ad esibirsi doveva essere Giusy Ferreri in compagnia dei Bloom. La cantante ha cercato di intrattenere il pubblico ed in suo soccorso è arrivato il presentatore Ermal Meta, che si è dimostrato un ottimo padrone di casa. Meta ha difatti ironizzato sulla pioggia e salvato la situazione, cantando a cappella un’emozionante versione di “Hallelujah”.

Sui social sono stati numerosissimi i commenti in suo favore. Peccato per lo scivolone con Jane Goodall. Il presentatore ha difatti commesso una piccola gaffe, immediatamente riparata dalla sua collega Noemi. L’ambientalista, etologa ed antropologa doveva tenere un discorso ma Ermal se n’era totalmente dimenticato e l’aveva già congedata. Fortunatamente Noemi gliel’ha ricordato, permettendo così alla Goodall di dire ciò che doveva.

C’è anche chi ha ironizzato a riguardo sui social:

Tra i cantanti, sui social molti commenti sono stati per La Rappresentante Di Lista. Veronica si è presentata al pubblico con dei guanti bianchi fatti di piume, ricordando “tutte le sorelle a cui hanno strappato le ali”, un omaggio bellissimo a tutte quelle donne che hanno perso la vita. Un po’ meno bello da vedere è stato il rossetto rosso che le si era sbavato a causa del microfono.

Non sono mancati gli imprevisti e le gaffe. Sicuramente da menzionare quanto avvenuto durante l’esibizione di Morgan. Il cantante si è difatti scagliato contro i politici, tenendo un discorso polemico e cantando anche un nuovo brano creato ad hoc per colpire la classe politica e la discografia italiana, intitolato “Rutti”. Forse un po’ too much ma Morgan è così: imprevedibile. Tutto il concerto è stato comunque fortemente incentrato sul lanciare dei messaggi. C’è chi ha parlato dei diritti e della sicurezza sul lavoro, chi della violenza sulle donne, chi della guerra, chi del razzismo, chi ha ricordato gli articoli della costituzione. Forse, in alcuni casi, la musica è passata un po’ in secondo piano.

C’è anche chi ha fatto notare che, nonostante la presenza di due cantanti sul palco (Ermal e Noemi), si sia preferito recitare “La guerra di Piero” di Fabrizio De André e non cantarla.

Altra gaffe ha visto protagonista Big Mama, che forse con la sua esuberanza ha un po’ oscurato Noemi nella conduzione. La rapper, al momento dell’esibizione dei Santi Francesi, ha difatti urlato “Sono boni!”, non riuscendo a trattenere il suo entusiasmo. Chissà cosa si sarebbe scatenato se i ruoli fossero stati invertiti e fosse stato un uomo ad urlarlo ad una donna. Anche Ariete si è beccata qualche critica per la sua decisione di coverizzare “Where is my mind?” dei Pixies. La cantante si è mostrata evidentemente imbarazzata a causa della chitarra scordata.