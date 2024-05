Concerto 1 maggio, problemi tecnici causa pioggia: cos’è successo

Pochi minuti fa ha preso il via l’attesissimo Concerto del 1° Maggio, trasmesso su Rai Tre direttamente dal Circo Massimo di Roma. Quest’anno il tradizionale appuntamento non si è infatti potuto tenere, come di consueto, in piazza San Giovanni per i lavori in vista del prossimo Giubileo. I conduttori d’eccezione di quest’anno sono, per la primissima volta, Noemi ed Ermal Meta e moltissimi saranno gli ospiti che si alterneranno sul palco. Purtroppo però il meteo sembra non essere dalla parte degli organizzatori dell’evento e una fortissima pioggia ha impedito loro di iniziare lo spettacolo. Ecco che cosa è successo.

Problemi tecnici ritardano la partenza dello spettacolo

Ebbene si, una primavera un po’ strana quella di quest’anno. La pioggia incessante che sta interessando gran parte d’Italia ha colpito anche Roma e ha costretto gli organizzatori dell’evento a fare i conti con ciò che, a quanto pare, non avevano per nulla pianificato. Causa problemi tecnici, che sono stati definiti “più gravi del previsto” e sono stati dovuti alla pioggia, infatti, la prima esibizione dell’attesissimo spettacolo, che avrebbe dovuto vedere salire sul palco i Bloom capitanati da Giusy Ferreri, non è riuscita a prendere il via.

Proprio la cantante, visibilmente dispiaciuta per l’accaduto, ha avuto l’ingrato compito di intrattenere il pubblico mentre i tecnici cercavano un modo per risolvere il problema. “Che peccato, un sacco di lavoro per niente. Causa maltempo non verrà la versione che volevamo farvi sentire”, ha quindi affermato la Ferreri cercando di prendere un po’ di tempo. A quel punto, in suo soccorso, è salito sul palco Ermal Meta, che ha quindi cercato di infondere nuovamente speranza nel pubblico illustrando una possibile soluzione al problema: “Proviamo a girare il palco sulla parte asciutta“.

Una soluzione che inizialmente non ha sortito l’effetto desiderato, costringendo poi anche i Con Veleno, che avevano appena iniziato la loro esibizione, a scendere dal palco. A quel punto, dopo un momento di silenzio, Meta è tornato a farsi vivo e, imbracciando una chitarra, ha intonato insieme al pubblico Hallelujah, con l’intento di invocare lo stop della pioggia.

Un tentativo andato a buon fine: di li a poco la pioggia ha smesso di scendere a fiotti dal cielo e il concerto ha potuto definitivamente prendere il via. Ora si spera che non ci siano altri intoppi e che le dieci ore di spettacolo possano continuare nel migliore dei modi.

Le critiche dei social

Nell’esatto momento in cui i cantanti sono rientrati nel backstage causa pioggia, gli utenti sui social si sono letteralmente scatenati:

“Non capisco, non avevano previsto la pioggia? Che razza di organizzazione è questa?” e “Mo’ potrebbe cantare Mr.Rain”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti sui social in seguito ai problemi tecnici che si sono verificati al Circo Massimo. La scaletta completa Sul palco si esibiranno artisti di grande calibro che, come anticipato, terranno compagnia ai telespettatori per oltre 10 ore di spettacolo gratuito no stop. Ecco, in ordine di uscita, la scaletta dell’evento: