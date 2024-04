Ermal Meta, la compagna è incinta: il sesso e il nome scelto

Ermal Meta diventerà padre per la prima volta! Poco fa, il cantante di origini albanesi ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram pubblicando la foto di un maglioncino per neonati, svelando nella didascalia che la compagna è incinta. Non solo, Ermal ha già rivelato il sesso e il nome del bebè. La voce di “Non mi avete fatto niente” sarà padre di una femminuccia che si chiamerà Fortuna. Un nome che fa eco a quello del suo nuovo album, “Buona Fortuna”, annunciato di recente e in uscita il 3 maggio. Stando alle parole del cantautore, la piccola Fortuna dovrebbe nascere in tempo per l’estate. Ecco cos’ha scritto sui suoi social:

Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà.

Da diversi anni, Ermal Meta è legato a Chiara Sturdà, una giovane professionista dello sport di 34 anni. Dal 2018, infatti, è un volto di Bergamo Tv, dove è conosciuta come una commentatrice sportiva. I due si sono conosciuti in seguito alla rottura del cantante con la storica fidanzata, Silvia Notargiacomo, con la quale è stato insieme per circa 10 anni. I motivi alla base della separazione con Silvia non sono mai stati resi pubblici, tuttavia, sembra che i due abbiano mantenuto un buon rapporto. Infatti, dopo la loro separazione, Ermal le ha dedicato una canzone in segno di gratitudine per tutto ciò che aveva fatto per lui.

Ad ogni modo, da tempo, ormai, Ermal è felicemente fidanzato con Chiara, con la quale convive a Milano. I due sono molto riservati e non sono soliti condividere molti momenti sui social. Per il 30esimo compleanno di lei, però, Meta ha fatto un’eccezione, facendole una tenera dedica: “Sei nata 30 anni fa in questo giorno. Doveva esserci un gran sole quel giorno”. In un’intervista a Verissimo, il cantautore aveva confessato di non sognare il matrimonio, ma di essere pronto ad avere figli con la ragazza, sogno che adesso si sta per realizzare.

Il post è stato immediatamente invaso da una miriade di commenti di congratulazioni da parte dei fan di Ermal Meta. Inoltre, tra i messaggi di auguri, troviamo anche quelli di diversi colleghi del cantante e personaggi dello spettacolo, come Emma Marrone, Elena Sofia Ricci, Alessandra Amoroso, Luca Ward, Chiara Galiazzo e tanti altri.