Sanremo, Ermal Meta ricorda il podio con Fedez: l’affondo al rapper

Ci siamo: questa sera, martedì 6 febbraio, ha finalmente avuto inizio il 74esimo Festival di Sanremo. Il quinto e ultimo di Amadeus, che dice addio (per ora) all’Ariston dopo anni di immenso successo. Dal suo primo Sanremo nel 2020, il direttore artistico ha trasformato radicalmente la manifestazione, riuscendo a coinvolgere tutto il pubblico italiano, dalle giovani generazioni ai più grandi. E mentre il conduttore è impegnato nella conduzione della prima serata dell’evento, in tanti sui social hanno iniziato a ricordare gli eventi cult dei suoi cinque Festival. A tal proposito, il blogger Fran Altomare ne ha approfittato per ricordare le migliori canzoni degli scorsi anni, specificando come alcune di essere siano state ingiustamente sottovalutate.

In particolare, ha fatto riferimento al brano “Amare” de La Rappresentante di Lista, che nel 2021 arrivò undicesimo. “Anche in questo caso sarebbe stato giusto sequestrarvi il cellulare, visto che avete preferito Ermal Meta”, ha scritto. Ai tempi, infatti, Ermal Meta si posizionò sul podio, al terzo posto con la canzone “Un milione di cose da dirti”. Un posizionamento che attirò molte critiche e che, ancora oggi, alcuni vedono come immeritato. Ebbene, a distanza di anni, Ermal Meta ha deciso di non tacere più e ha voluto rispondere a tono al tweet di Altomare. Non solo, il cantante ha anche lanciato una stoccata ai suoi compagni di podio, vale a dire Fedez e Francesca Michielin, insieme ai Maneskin, che si sono aggiudicati il primo posto.

“Che tenerezza quelli che pensano che di quel podio il posto regalato fosse il mio…”, ha scritto Ermal Meta. A questo punto, la domanda sorge spontanea: a chi ha voluto fare riferimento esattamente il cantautore, alla coppia Fedez – Michielin o ai Maneskin? Secondo la maggior parte degli utenti, sembrerebbe che Ermal abbia voluto frecciare proprio Fedez. Questo perché, tre anni fa, nacque una forte polemica causa del secondo posto conseguito dal rapper, che molti attribuirono agli interventi su Instagram della moglie Chiara Ferragni. Questi appelli social contribuirono a un notevole balzo in classifica, facendolo passare dalle posizioni più basse direttamente al podio.

Ovviamente, queste rimangono ipotesi, poiché il cantautore non ha esplicitamente citato nessuno. Tuttavia, alla luce dei fatti, risulta molto probabile che Ermal Meta abbia voluto pungere proprio il rapper milanese. Fedez deciderà di replicare al musicista? Non resta che attendere per scoprirlo.