Fiorello: colpo basso a Ferragni a Sanremo, la reazione di Chiara

C’era una volta una sorta di aurea di intoccabilità attorno a Chiara Ferragni. Quell’aurea si è sgretolata con il “Balocco-gate” ed ora, in qualche caso, come si suo dire, si “spara pure sulla croce rossa”. In tal senso, colpo basso di Fiorello nei confronti dell’influencer cremonese nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo 2024. Al primo collegamento all’esterno del Teatro Ariston, lo showman siciliano ha fatto srotolare un gigantesco striscione con una scritta emblematica. “Ama, pensati libero… E’ l’ultimo”, si è letto.

Due i riferimenti: il primo è quello relativo al fatto che il conduttore dal 2025 non sarà più in sella al Festival (per sua stessa decisione nonostante il pressing della Rai), il secondo è quello inerente allo slogan con cui la moglie di Fedez si presentò alla kermesse lo scorso anno (“Pensati libera”). All’epoca la scritta fece discutere: qualcuno la trovò densa di significato, qualcun altro la interpretò come pura retorica di marketing.

Naturalmente sui social la spernacchiata non è passata inosservata e tanti utenti hanno sottolineato la faccenda. Diversi coloro che hanno anche evidenziato l’erroraccio presente nella scritta. La E’ piuttosto che la È accentata. La scrittura corretta è quest’ultima. Chi invece ha realizzato lo striscione ha messo “E’ l’ultimo”. Non benissimo. Curioso che nessuno abbia notato la svista. Eh sì che al Festival ci lavorano parecchie persone. Mistero! La gaffe, invece, non è sfuggita a parecchi utenti collegati su Rai Uno che si sono riversati su X, il fu Twitter, sbertucciando Fiorello.

La reazione di Chiara Ferragni

La moglie di Fedez come ha preso la faccenda? Benone, in una Story Instagram ha repostato la scritta gigante dedicata da Fiorello ad Amadeus, piazzando delle emoticon che ridono a crepapelle e un cuore rosso.

Ferragni e Amadeus, multa alla Rai confermata

A proposito di Ferragni e Amadeus e del Festival 2023, proprio nelle scorse ore il Tar del Lazio ha confermato la multa di 175 mila euro alla Rai inflitta dall’Agcom per pubblicità occulta in favore di Instagram. La sanzione è stata data in riferimento all’episodio in cui Amadeus ha aperto il suo profilo Ig ufficiale in diretta, facendosi un autoscatto assieme all’influencer cremonese e a Gianni Morandi, all’epoca presenti all’Ariston come co-conduttori. La tv di Stato ha reso noto che presenterà ricorso.