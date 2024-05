Verissimo, Anna Tatangelo irriconoscibile: un dettaglio non sfugge

Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 5 maggio, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo studio anche Michelle Hunziker ed Anna Tatangelo. Le due hanno presentato il nuovo programma “Io canto family”, dove Michelle farà da presentatrice ed Anna da giudice. Durante l’intervista hanno ripercorso le loro carriere, soffermandosi anche sui parallelismi tra le due. Al pubblico, però, è balzato all’occhio qualcos’altro, precisamente un dettaglio della Tatangelo. Scopriamo insieme quale.

Nel momento del suo ingresso nello studio di Canale 5, Anna Tatangelo si è mostrata diversa rispetto al solito. In particolare i fan di Verissimo hanno notato le sue labbra più gonfie e carnose e gli zigomi più pronunciati. Numerosi sono stati i commenti in merito e qualcuno ha immediatamente ipotizzato che la cantante abbia fatto ricorso a qualche ritocchino.

Qui di seguito alcune delle considerazioni apparse sui social network:

Insomma qualcuno ha perfino affermato che la Tatangelo sia diventata irriconoscibile!

Io canto family: la similitudine con un altro format

Le considerazioni sui possibili ritocchini estetici di Anna Tatangelo non sono state le uniche fatte dal popolo del web. La cantante sarà giudice ad Io canto family, talent di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che vedrà giovanissimi talenti canori accompagnati da genitori, nonni, zii e parenti di vario tipo sfidarsi tra loro. E’ quasi automatico quindi fare il parallelismo con un’altra trasmissione della Rai andata in onda proprio ultimamente. Si tratta nello specifico di The Voice Generations, in cui persone di diverse età (familiari, amici, fidanzati) si sfidavano al microfono. Subito qualcuno ha fatto notare la similitudine sui social, accusando Mediaset di non avere più fantasia.

Di seguito uno dei commenti comparsi su X (ex Twitter) in merito alla somiglianza tra i due format:

Come raccontato anche durante l’intervista, Michelle Hunziker ed Anna Tatangelo hanno già lavorato spesso insieme. In particolare le due hanno condiviso il palco in un’altra gara canora sempre su Canale 5. Si tratta nello specifico di All Together Now, condotta sempre dalla svizzera ed in cui Tatangelo faceva da giurato insieme a Rita Pavone, Francesco Renga e J-Ax. Anna e Michelle condividono anche delle storie simili. Entrambe sono arrivate al successo da giovanissime, così come sono diventate presto mamme. Toffanin ha sottolineato come l’unica differenza tra loro sia il fatto che Anna ancora non sia diventata nonna. Forse, involontariamente, ha fatto un po’ una gaffe a giudicare dall’espressione un po’ stranita della sua ospite.