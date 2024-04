Io Canto Family: via Scotti e novità in giuria, a Clerici verrà un colpo

Avvertite Antonella Clerici che Mediaset non scherza affatto e sta mettendo in cantiere due spin off di Io Canto Generation, vale a dire Io Canto Family e Io Canto Senior. Quest’ultimo non si sa quando andrà in onda, ma le iscrizioni ai casting sono già state aperte. La versione Family, che prevede che dei bimbi cantino assieme ai familiari, invece dovrebbe vedere la luce a breve. Come rende noto Dagospia sono già iniziate le registrazioni. Ci sono delle importanti novità per quel che riguarda il cast rispetto al format madre Generation.

Io Canto Family non vedrà la conduzione di Gerry Scotti, che ha lasciato il posto all’amica Michelle Hunziker che quindi è stata ‘promossa’ passando al timone del talent e abbandonando il ruolo di giurata. Ruolo che è rimasto sguarnito e bisognoso di una new entry. Di chi si tratta? Dagospia ha fatto sapere che è stato arruolato Fabio Rovazzi. Il cantante e YouTuber va ad aggiungersi a Claudio Amendola, Orietta Berti e Al Bano, abbassando l’età media dei giurati.

Io Canto e la polemica di Antonella Clerici

Si attende la reazione di Antonella Clerici per quel che riguarda la decisione di Mediaset di realizzare due spin off di Io Canto. La conduttrice Rai negli ultimi anni ha rilanciato The Voice in salsa Senior. Visti gli ottimi risultati, la Tv di Stato ha poi realizzato The Voice Kids e The Voice Generation (familiari e persone care che cantano assieme). Anche in questi casi gli spettatori hanno gradito facendo schizzare in alto l’asticella dello share.

Mediaset, vedendo che il format musicale Rai tirava, ha rispolverato Io Canto. Poi, guarda a caso, nel notare che The Voice Kids e The Voice Generation sono andati forti, ha annunciato che avrebbe realizzato Io Canto Family e Senior. La Clerici, quando ha saputo dell’intenzione del Biscione di confezionare Io Canto Senior, è rimasta sconcertata:

“Spero che sia uno scherzo perché sarebbe il colmo. Prima, ai tempi di Ti lascio una canzone, hanno fatto Io Canto. Poi, dopo che ho fatto The Voice Kids, loro hanno ripreso con Io Canto dopo anni. Se fanno i Senior è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico”.

Avvertite ‘Antonellina’. E speriamo che non le venga un colpo ora che Canale Cinque ha deciso di trasmettere Io Canto Family che assomiglia molto a The Voice Generation. Mannaggia alla concorrenza ‘copiona’.