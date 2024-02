Io Canto Senior: Scotti ruba un altro format alla Clerici. La reazione

Dopo che Mediaset ha deciso di riproporre una versione di Io Canto dedicata a tutte le famiglie, prendendo fortemente spunto da un’altra trasmissione di Antonella Clerici, sembra che la questione si riproporrà. Presto infatti su Canale 5 partirà Io Canto Senior che appunto riprende The Voice Senior.

Mediaset e Rai, o meglio Gerry Scotti e la Clerici, da qualche anno stanno giocando l’uno contro l’altro, sfidandosi su format pressoché simili e questa cosa potrebbe andare a svantaggio di entrambi. Nonostante ciò, Mediaset sembra non temere nulla e continua a prendere spunto da Antonella. Lei ha risposto al giornalista Giuseppe Candela che ha ironizzato sul fatto che presto verrà copiato anche È sempre mezzogiorno, dunque con “Io Canto sempre a Mezzogiorno“.

Fa infatti sorridere il fatto che nonostante si possano avere tante idee diverse ci si ritrovi a fare la guerra agli ascolti con programmi davvero simili e non si sa se questa cosa possa davvero portare a far crescere la trasmissione. Di certo la Clerici non l’avrà presa bene ma, come ha sempre detto, lei non teme la concorrenza.

Io Canto Generation Family

Un mese fa Mediaset ha annunciato questo nuovo programma aperto a tutti i bambini, dai 10 ai 14 anni che hanno un talento. Questi dovranno portare un familiare con sé “bravo quanto loro“.

Anche in questo caso non c’è stata molta immaginazione, poiché la trasmissione è stata copiata da Standing Ovation, andato in onda del 2017 su Rai 1. Prendeva spunto da un programma messicano Stand Up For Your Country. La Clerici però aveva realizzato una sola edizione.

Già un mese fa, quando è uscita la notizia “del plagio”, Candela si era espresso dicendo che questa situazione stava diventando ridicola. Ma in Mediaset sembrano voler continuare e Antonella non può fare altro che accettare che Scotti provi a scalzarla sfidandola sugli stessi format. Si mormora però che in realtà questo programma verrà affidato a Michelle Hunziker e non a Gerry.

Le opinioni divergenti

Se da una parte troviamo un’Antonella sempre più spazientita, ma che comunque continua a fare il suo lavoro. Dall’altra c’è Gerry che sostiene di fare programmi 100% made in Italy, al contrario da quelli da lei proposti.

A ciò lei aveva poi risposto sottolineando come il collega riuscisse ad ottenere buoni ascolti perché non aveva avuto competitor abbastanza forti. Nonostante un vero e proprio scontro finora non c’è mai stato, sembra comunque che ad Antonella questa situazione dia sempre più fastidio. Chissà se Gerry vorrà chiarire con lei o se sta già pensando al prossimo remake.