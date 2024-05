Verissimo Celentano e Zerbi, gufata a Pettinelli: reazione di Toffanin

Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 5 maggio, Silvia Toffanin ha ospitato in studio due degli insegnanti del talent show Amici di Maria De Filippi. In particolare ha intervistato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che compongono una delle squadre della scuola. Durante la loro chiacchierata, la conduttrice ha chiesto anche qualcosa in più sul rapporto con gli altri professori. I due ci sono andati giù abbastanza pesante, abbandonandosi anche ad una clamorosa gufata verso Anna Pettinelli. Toffanin è rimasta di sasso!

Come in ogni competizione che si rispetti, c’è sempre una grande rivalità tra le diverse squadre in gioco. Anche la scuola di Amici di Maria De Filippi non è esente da questo tipo di dinamiche. Lo hanno dimostrato più volte le accese discussioni tra i professori e le varie dinamiche che si sono venute a creare tra i concorrenti in gara. L’ospitata di oggi a Verissimo di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è stata l’ennesima conferma di queste diatribe tra insegnanti. Durante la loro intervista, difatti, i due si sono abbandonati a dei commenti non propriamente gentili nei confronti degli altri professori.

Nello specifico la conduttrice Silvia Toffanin ha chiesto ai suoi ospiti di parlare del rapporto con le altre squadre e di come stesse andando con i rivali.

La risposta di Celentano è stata abbastanza chiara:

Malissimo! Una tragedia, sono insopportabili!

Lei e Zerbi hanno poi parlato nello specifico di Anna Pettinelli, in squadra con Raimondo Todaro. Gli insegnanti dopo aver sottolineato che spesso si addormenta e che temono possa non presentarsi in puntata, si sono anche abbandonati ad una clamorosa gufata nei suoi confronti!

Zerbi ha difatti detto:

Magari non verrà in una puntata perché si addormenta e non si sveglia del tutto.

Celentano ha rincarato la dose:

O si spacca…

A quel punto è dovuta intervenire Silvia Toffanin che è rimasta di sasso per la gufata alla collega. La conduttrice ha difatti richiamato i suoi due ospiti.

In particolare ha detto:

Ma state gufando voi due? Tremendi!

A quel punto Alessandra ci ha tenuto a precisare che non si trattava di una gufata ma che stavano semplicemente scherzando.

Zerbi e il flirt con Celentano

Un altro siparietto divertente ha visto protagonisti Zerbi e Celentano. Toffanin, scherzando, li ha difatti definiti come “due piccioncini”. A quel punto Rudy ha colto la palla al balzo, flirtando in maniera giocosa con la collega e provando a gettare l’amo. Peccato che Alessandra non abbia colto l’esca e l’abbia stroncato sul nascere! Tra i due, quindi, sembra esserci soltanto un rapporto professionale di stima reciproca.