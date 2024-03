Amici, Zerbi e Celentano demoliscono gli altri: “Noi pochi ma buoni”

Nella puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi del 12 marzo, gli insegnanti Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano hanno convocato la loro squadra per un confronto. I due hanno analizzato i punti di forza di ogni allievo, sottolineando poi le debolezze degli avversari. Entrambi i professori sono stati particolarmente severi verso i ragazzi componenti le squadre avversarie, non salvando quasi nessuno.

Zerbi e Celentano hanno iniziato l’incontro con numerosi complimenti verso i loro quattro allievi: Holden, Petit, Dustin e Marisol. Li hanno definiti come “Pochi ma buoni”, reputandoli tutti degli elementi di grande valore. Rudy ci ha tenuto a precisare che “Non sono secondi a nessuno”, scatenando l’ironia della Celentano.

L’insegnante ha difatti lanciato immediatamente la prima stoccata alle altre squadre, specificando:

Anzi, direi il contrario!

Non è tuttavia finita qui, in quanto i due professori hanno continuato elencando tutti i punti deboli degli avversari. Il primo bersaglio è stata la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo. Alessandra ha colpito pesantemente il ballerino Kumo, definendolo noioso.

Queste le sue parole a riguardo:

Kumo non l’ho mai negato lo trovo veramente noioso come ballerino. Quando lo guardo vedo sempre la stessa cosa, cambiano i passi, cambiano le coreografie ma è sempre uguale.

Rudy ha continuato parlando di Mida e Sarah. Su di loro non è stato mai troppo severo in quanto voleva difenderli da Anna Pettinelli che, invece, era sempre stata dura nei loro confronti. Tuttavia ha aggiunto, rivolgendosi ai suoi allievi:

Non c’è una sola volta che io abbia pensato che Mida e Sarah possano essere migliori di voi o comunque al vostro livello.

Celentano ci è andata giù pesante anche sul ballerino Nicholas, che ha definito bravo solo nei passi a due. Ancora meno gentile è stata con Sofia, di cui ha detto:

Sofia è carina ma ha questo problema che sembra un po’ una bambola assassina quando balla. Dà un po’ questo senso di ansia, ha tutte queste facce impostate. Non la trovo così stratosferica come ballerina.

Su Lucia è stata, invece, più gentile:

Carina, non è il mio modello di ballerina però riconosco che è un elemento valido.

Celentano e Zerbi sono poi passati ai “Pettimondo”, ovvero la squadra di Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli. Rudy ha colpito soprattutto Ayle, usando termini abbastanza forti:

Ha dei grossissimi problemi proprio dal punto di vista del canto, certi atteggiamenti non mi sono piaciuti e non mi è piaciuto neanche l’atteggiamento che ha avuto nei confronti della scuola.

Sulla ex allieva Lil Jolie, invece, ha soltanto detto che dovrebbe schiarirsi le idee. Di Martina ha riconosciuto la grande voce, sottolineando però come non conti soltanto quella per un cantante. Sui ballerini, invece, si è espressa Alessandra che ha definito Giovanni bravo solo nel latino e quindi poco versatile. Stessa cosa ha detto anche per Gaia.

Ha concluso dicendo: