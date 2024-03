Amici, tutti contro Ayle: ma alla fine aveva ragione. Ecco perché

Tensione alle stelle nel daytime di Amici andato in onda oggi, mercoledì 6 marzo, su Canale 5. Dopo l’incontro avuto con Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, Ayle e Nahaze sono tornati in casetta per confrontarsi con gli altri compagni. Ricordiamo che, nell’ultimo pomeridiano, abbiamo visto Zerbi convocare i due allievi della Pettinelli in studio per sapere la loro opinione riguardo la scelta della loro prof di arruolare Lil Jolie nella sua squadra. Anna ha suggerito alla cantante di abbandonare il team di Zerbi, preoccupata che quest’ultimo non le avrebbe garantito un posto al Serale. Rudy non è d’accordo con la proposta e pensa che, così facendo, la speaker radiofonica starebbe trascurando i suoi due allievi che non hanno ancora la maglia d’oro.

Convocato da Zerbi, Ayle ha ammesso di non aver compreso a pieno la scelta della sua insegnante. Ebbene, una volta tornato in casetta, il cantante ha ribadito il suo disappunto. Secondo il giovane toscano, Rudy avrebbe comunque dato la maglia d’oro a Lil Jolie, motivo per il quale la scelta della Pettinelli non avrebbe senso. Non solo, Ayle ha iniziato a fare un breve ragionamento sui pochi posti disponibili per il Serale, indicando chi, secondo lui, verrà sicuramente scelto:

Facciamo un conto. Sono rimaste cinque maglie: una è di Jolie, una è di Kumo perché non posso credere che non vada, una è di Giovanni perché Raimondo ha solo lui da portare e una è di Sarah, perché ho pochi dubbi che Lorella non la porti. Quindi, rimaniamo io, Kia e Nahaze. Due su tre se ne vanno.

Un discorso lineare che, però, è stato contestato dalla maggior parte dei compagni presenti. Secondo Mida e Nahaze, Ayle starebbe correndo a conclusioni troppo affrettate, dato che ad Amici le cose possono sempre cambiare da un momento all’altro. Al che, l’artista ha sottolineato di essere solo realistico, aggiungendo che, tra lui e Nahaze, pensa che la Pettineli sceglierà di salvare lui. “Basta Ayle. Io sto provando pure a stare tranquilla, ma tu continui a ripetermi questa cosa. Ho le pa**e piene di questi discorsi”, ha replicato la cantante.

Tuttavia, stanco di non poter esprimersi apertamente, Ayle ha perso la pazienza e si è sfogato con gli altri allievi:

Vabbè, dobbiamo essere sempre così qui, velati. Ma se ho una ca**o d’idea, perché non la posso dire? Mi state scassando il ca**o tutti continuamente: quando dico le cose giuste, quando dico le cose sbagliate. Io dico il ca**o che mi pare. Per me è così, punto. Se non vi va bene, ca**i vostri. La mia idea è questa.

Dopodiché, Ayle ha lasciato il giardino per rifugiarsi in camera. C’è da dire che, col senno di poi, il cantante non aveva assolutamente torto. Questo perché, nell’ultima registrazione di Amici, sono state consegnate le ultime maglie d’oro. E, proprio come previsto da Ayle, le uniche a non aver avuto accesso al Serale sono state proprio Kia e Nahaze. Molti sui social hanno lodato il cantante per essere tra i pochi allievi coraggiosi a esprimere liberamente la propria opinione, evidenziando come il suo intervento fosse, in effetti, il più realistico.